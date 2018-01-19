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Доллар приблизился к минимуму за три года против других основных валют
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Доллар приблизился к минимуму за три года против других основных валют 

Investing.com Россия 19 января 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В пятницу доллар США вновь приблизился к недавно зафиксированному минимуму за три года против других основных валют из-за опасений о возможной приостановке работы правительства в субботу и роста прибыльности государственных облигаций США.
Настроения по доллару остались низкими в связи с тем, что в четверг американским законодателям не удалось достичь консенсуса по вопросам федерального бюджета, повысив шансы на приостановку работы правительства США в субботу.
Еще одним негативным фактором стал рост прибыльности десятилетних государственных облигаций США до максимального значения с 2014 года.
Ранее доллар уже попал под давление с прогнозами о том, что рост глобальной экономики превысит экономический рост США и заставит центробанки других стран во главе с ЕЦБ начать ужесточение мягкой монетарной политики раньше, чем прогнозировали эксперты.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 12:15 МСК снизился на 0,28% до позиции 90,06, вновь приближаясь к минимуму за три года 89,97, который был зафиксирован в среду.
Евро и фунт подорожали: пара EUR/USD поднялась на 0,35% до 1,2281. Курс пары GBP/USD вырос на 0,11% до 1,3912.
Курс фунта перешел к снижению после публикации в пятницу отчета, который показал, что в декабре объем розничных продаж в Великобритании снизился сильнее прогнозов.
Иена и швейцарский франк подорожали: курс USD/JPY снизился на 0,44% до 110,61, а курс USD/CHF — на 0,30% до 0,9559.
Австралийский доллар также подорожал: пара AUD/USD выросла на 0,26% до 0,8020. Курс пары NZD/USD оставался стабильным на позиции 0,7301.
Пара USD/CAD изменилась незначительно на позиции 1,2414.
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