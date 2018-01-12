РФ и Германия вывели Украину «за скобки»

Киев в минус: в газовых переговорах Россия и Германия вывели Украину «за скобки»

Заявление официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, что Германия и ЕС заинтересованы в сохранении транзита газа из РФ через Украину — это лишь попытки успокоить европейскую общественность. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Германия стала одной из стран, которые поддержали пришедший на волне Майдана новый украинский режим, вызвалась стать гарантом между президентом Януковичем и оппозицией, а потом и вовсе вошла в "нормандскую четверку" по минским соглашениям. Несмотря на это в энергетических вопросах Берлин всеми силами старается отстраниться от Киева и ему не помогать. А ведь слово Германии решающее — именно ее регулятор выдает разрешение на строительство "Северного потока-2 в акватории Балтийского моря.

Немцы в высказываниях крайне осторожны: они говорят, что Киев должен выполнять требования МВФ и получит за это деньги, которых хватит стране. Про транзит в конкретику Берлин старается не вдаваться. Причины понятны: строительство нового газопровода приведет к тому, что 3 из пяти трубопроводов будут заканчиваться в Германии — двух ниток "Северного потока" и "Ямал-Европы". Это делает страну крупным газораспределительным хабом в ЕС, что дает весомые экономические выгоды", — отмечает специалист.

Штеффен Зайберт объявил, что сохранение роли Украины в качестве транзитера российского газа отвечает интересам Германии и других государств Евросоюза. "Коммерческие решения могут иметь последствия для государств в регионе. Поэтому мы всегда очень четко заявляли, что в интересах Германии и других государств-членов ЕС, чтобы Украина продолжала сохранять свою роль страны-транзитера российского газа", — сказал представитель ФРГ. И добавил: вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович ищет решение этой проблемы от имени ЕК совместно с Россией и Украиной.

"Украинский вопрос на самом деле давно решен — Россия и германия негласно договорились, что порядка 10 миллиардов кубометров газа ежегодно будут проходить транзитом через Украину — эти объемы удовлетворят нужды Румынии и Молдавии. Это даст возможность Москве и Берлину говорить о сохранении транзитного направления. Все понимают, что это означает — сейчас через Украину проходит более 100 миллиардов кубов газа, кратно упадут и транзитные доходы Киева.

Однако Россию и Германию этот вариант устраивает. У Берлина на случай претензий есть и "железные аргументы" — он сошлется на диверсификацию поставок. И приведет в пример Польшу, которая наращивает закупки у США сжиженного природного газа. Немцы просто укажут на собственные интересы и внутреннюю газовую политику — конкурентам крыть будет нечем", — подчеркивает эксперт.

В ЕС оживилось "газовое лобби"

Осенью 2017 года посол США на Украине Мари Йованович заявила: строительство газопровода "Северный поток-2" нанесет Украине ущерб, который может дойти до 3% валового внутреннего продукта, в денежном выражении — 2,7 млрд долларов ежегодно. Украина регулярно просит Европу отказаться от строительства газопровода, мотивируя это интересами своей экономики. Американское лобби в ЕС ее в этом поддерживает, но Германия взяла курс на реализацию проекта.

Очередные нападки на "Северный поток-2" начались со стороны Всемирного фонда дикой природы (WWF) Германии и немецкого Союза защиты природы (NABU). "Зеленые призвали Берлин остановить проект, ссылаясь на угрозы "хрупкой экосистеме Балтики" и то, что трубопровод, по мнению правозащитников, "является тупиковым" с точки зрения климатической политики, а также "вбивает клин в солидарность Евросоюза".

"Волна недовольства от защитников природы вызвана тем, что все другие попытки помешать проекту оказались провальными. К проекту пытались применить нормы третьего энергопакета Евросоюза, придирки шли по линии политики и экономики. В итоге даже юридические службы ЕС пришли к выводу, что законных препятствий для строительства нет и поводов отказать в реализации проекта просто не усматривается.

"Заказ" газопровода защитникам природы вызван отчаянием и едва ли может быть действенным — вторая нитка "Северного потока-2" пройдет параллельно первой, которая прошла все экологические экспертизы и была признана безопасной. С другой стороны, это попытка как-то притормозить реализацию проекта, но срок согласования строительства в Германии четко регламентирован, и вряд ли "зеленым" удастся его сорвать", — заключает Игорь Юшков.