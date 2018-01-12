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В России значительно вырастут цены на коньяк
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Коньяк в России может подорожать более чем на треть 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: iStockPhoto

Минимальная цена на коньяк в России может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) — до 500 руб. за бутылку 0,5 л. С таким предложением выступает Минсельхоз, пишут "Известия".

"Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ (минимальная розничная цена. — "Газета.Ru") в 500 руб. за 0,5 л", — сказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев.

После того, как предложение будет полностью сформировано, его направят в Минфин.

Газета отмечает, что на повышении цены настаивают и производители.

Ранее Минсельхоз предложил минимальную цену на вино.

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