В России значительно вырастут цены на коньяк

Коньяк в России может подорожать более чем на треть

Минимальная цена на коньяк в России может вырасти в этом году более чем на треть (34,8%) — до 500 руб. за бутылку 0,5 л. С таким предложением выступает Минсельхоз, пишут "Известия".

"Мы будем инициировать изменения цены на коньяк, хотим предложить МРЦ (минимальная розничная цена. — "Газета.Ru") в 500 руб. за 0,5 л", — сказал глава департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Евгений Ахпашев.

После того, как предложение будет полностью сформировано, его направят в Минфин.

Газета отмечает, что на повышении цены настаивают и производители.

Ранее Минсельхоз предложил минимальную цену на вино.