Рекордные закупки: Минфин включил валютный пылесос

Минфин 15 января выйдет на рынок с очередными валютными интервенциями. Вплоть до 6 февраля ведомство будет покупать валюты на 15,1 млрд рублей в день. По текущему курсу это около $265 млн Купленную валюту министерство не спешит перечислять в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а складывает у себя на казначейском счете. По итогам прошлого там накопилось 841,8 млрд руб. Расстаться с этими деньгами ведомство должно до 1 октября.

Минфин опубликовал параметры покупки валюты в январе-феврале. «Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, составляет +257,1 млрд рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Операции будут проводиться в период с 15 января по 6 февраля, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,1 млрд руб. С покупками такого объема Минфин на рынок еще не выходил.

К совершению операций покупки иностранной валюты Минфином России будет привлекаться Банк России. Каждый рабочий день в течение указанного периода Банк России будет заключать сделки покупки иностранной валюты на организованных торгах Московской биржи равномерно в течение торгового дня.

Минфин отмечает, что приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в Банке России.

В прошлом году Минфин начал покупку валюты в рамках временного бюджетного правила, которое подразумевает цену отсечения в $40 за баррель российской нефти Urals. В этом году бюджетное правило действует на постоянной основе, новую методику расчета покупки валюты ведомство уже опубликовало.

По итогам прошлого года валюты на рынке было куплено менее чем на триллион рублей. Министр финансов Антон Силуанов оценил на днях накопленные на счете казначейства средства в 841,8 млрд рублей.

«По итогам реализации этого механизма удалось сформировать дополнительные резервы в размере 841,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на пополнение ФНБ в текущем году. В результате общий объем резервов на начало 2018 года увеличился по сравнению с плановыми значениями и составляет 4594,7 млрд рублей или 5% ВВП», — привел цифры министр.

Общая сумма резервов, о которой сказал министр, включает в себя 3,75 трлн рублей, находящихся в ФНБ. О том, когда именно Минфин перечислит деньги в фонд со счета казначейства, ведомство не сообщает.

Согласно утвержденным правительством «Правилам проведения расчетов и перечисления средств в связи с формированием и использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств ФНБ», сделать это Минфин должен «до 1 октября года, следующего за отчетным».

Таким образом, у финансового ведомства остается в распоряжении весьма внушительная «заначка». По итогам этого года Антон Силуанов предполагал покупку валюту на 2 трлн рублей, если цена на нефть составит $54-55 за баррель, и до 2,8 трлн рублей при котировках в диапазоне $60-70 за баррель.

Напомним также, что с 1 февраля этого года путем присоединения к ФНБ в России ликвидируется Резервный фонд.

Минфин на днях сообщил, что потратил в декабре 2017 года последний триллион из Резервного фонда, и «на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки».

Эксперты полагают, что валютные интервенции Минфина сдерживают укрепление рубля на фоне дорогой нефти. Это выгодно бюджету, который максимизирует свои рублевые нефтегазовые доходы. В то же время есть риск, что ведомство спровоцирует ослабление рубля.

Руководитель направления международной экономики Экономической экспертной группы Илья Прилепский считает, что покупка Минфином валюты на внутреннем рынке призвана снизить зависимость курса рубля от нефтяных цен. В итоге рубль не вырастет по отношению к валютной корзине так, как мог бы на фоне текущей ситуации, что стимулирует развитие других секторов экономики, отмечает он.

Илья Прилепский также называет зачисление купленной валюты на счет казначейства, а не в ФНБ, техническим моментом. С точки зрения макроэкономики нет разницы, будет ли валюта зачислена сразу на счета ФНБ или сначала на счет Федерального казначейства, говорит он.

По мнению генерального директора компании «Мани Фанни» Александра Шустова, рубль на текущий момент уже существенно переоценен, он торгуется ниже отметки 60 к доллару, тогда как цифры долгосрочного прогноза Минфина говорят о другой тенденции: в 2017–2020 годах средний номинальный курс доллара министерство ожидает на уровне 64,8 руб., в следующие пять лет — 71,5 руб., в 2026–2030 годах — 77,1 руб.

«Сам регулятор ожидает роста курса доллара, и вполне логично, что и он, и ЦБ будут закупать доллар на тех минимумах, на которых он сейчас находится — вблизи 57 рублей за доллар. Физлицам и организациям ничто не мешает делать то же самое, создавая сбережения, или покупая валюту для отпуска, или пытаясь застраховаться от риска падения рубля, который вполне осязаем, особенно после выборов», — говорит он.

Президентские выборы в России всегда были периодом больших потрясений и волнений в обществе, поэтому логично, что регулятор пытается сдерживать курс рубля до выборов и что эти интервенции требуют большого объема денег ежедневно, добавляет эксперт.

«Поэтому после выборов они могут прекратиться: бесконечного объема финансов нет даже у регулятора. Нужно быть к этому готовым и формировать хотя бы бивалютную, а лучше — тривалютную корзину. Думаю, что доллар уже в феврале попробует преодолеть планку в 60 рублей и к марту будет двигаться к 65 рублям», — считает Александр Шустов.