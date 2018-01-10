Россиянам предрекли новый кризис

Самообеспеченность России картофелем по итогам 2017 года окажется ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Счетную палату РФ.

Уровень самообеспеченности российским картофелем по итогам 2017 года оценивается в 90,7% при пороговом значении 95%.

Объемы производства картофеля падают уже несколько лет подряд, посевные площади в стране за последние 10 лет уменьшились на 17%. Кроме того, за это время почти 2 млн частных хозяйств прекратили свое существование.

Счетная палата также отмечает, что в России наблюдается дефицит картофелехранилищ.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует значительное повышение цен на картофель в 2018 году. По оценке Росстата, валовой сбор картофеля в 2017 году достиг 29,6 миллиона тонн, при этом реальный объем собранного картофеля, по прогнозам ИКАР, может оказаться на уровне 22 миллионов тонн.