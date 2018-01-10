Россия проела последний триллион

Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда. Последний триллион был потрачен в декабре прошлого года на покрытие дефицита федерального бюджета. С этого года у России остается только Фонд национального благосостояния. В нем на начало года находилось 3,753 трлн рублей, но на «живые деньги» из этой суммы приходилось около половины. Впрочем, высокие цены на нефть дают шанс на пополнение резервов. Но скупка валюты Минфином может привести к ослаблению рубля.

Минфин России рассказал о результатах размещения средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.

По данным ведомства, в декабре 2017 года остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России ($7,62 млрд, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) были проданы Минфином за 1 трлн рублей и в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета.

По итогам января-ноября прошлого года дефицит составил 532,4 млрд руб. Но, по традиции, на декабрь приходится самый большой объем расходов, поэтому итоговый показатель дефицита существенно вырастет. По прогнозу министра финансов Антона Силуанова, дефицит бюджета составил в 2017 году около 1,5 трлн рублей или 1,6% ВВП.

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После декабрьских операций «на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки», и с 1 февраля 2018 года он прекратит свое существование, говорится в сообщении ведомства. Согласно принятому в июне прошлого года решению, Резервный фонд присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

По данным Минфина, на 1 января 2018 года объем ФНБ составил 3,753 трлн рублей, что эквивалентно $65,15 млрд Но из этой суммы на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено только $15,65 млрд, 15,14 млрд евро и 3,36 млрд фунтов стерлингов. То есть живых денег в ФНБ около 2 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов прогнозировал исчерпание средств Резервного фонда.

«В этом году мы полностью используем средства Резервного фонда, как это и предусмотрено было законом о бюджете», — говорил он.

Объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу министра финансов Антона Силуанова, должен был составить 3,7 трлн рублей, а его ликвидная часть — 2,3 трлн рублей.

«Исчерпание Резервного фонда — это формальность, связанная с тем, что вместо двух фондов теперь будет один — ФНБ. Хотя, честно сказать, и от ФНБ теперь останется только одно название. Раньше он был действительно фондом, где резервировались деньги на структурные реформы, на некие проекты будущего, которые должны были изменить социальное и экономическое состояние страны через преобразования, а теперь это просто фонд, получающий деньги за счет превышения расчетной цены нефти и направляющий их на финансирование дефицита бюджета. То есть его можно назвать денежным мешком «на черный день», а также для некоторых целевых программ, к реформам отношения не имеющим», — считает аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

Бывший первый зампред Центробанка Олег Вьюгин заявил «Газете.Ru», что в исчерпании Резервного фонда есть как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что это «дисциплинирует» Минфин, поскольку у него не будет возможности «выгрести» деньги из кубышки, и бюджет будет приниматься достаточно достоверно. Минус — что в случае наступления негативных последствий практически не будет «подушки».

При нынешнем курсе нефти исчерпание Резервного фонда ничем не грозит, полагает Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Но как только нефть начнет падать до критической отметки в $40 за баррель, то резервы могут быть исчерпаны и необходима будет девальвация рубля.

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Но в этом году благодаря высоким ценам на нефть резервы должны пополниться. С 1 января 2018 года в России начинает действовать новое бюджетное правило. Согласно ему, базовая цена на нефть составляет $40 за баррель российской нефти Urals в ценах 2017 года (каждый год это значение будет индексироваться на 2%). Сумма превышения будет пополнять резервы. Минфин будет покупать валюту на рынке на сумму рублевых допдоходов.

Антон Силуанов говорил, что объем покупок валюты Минфином на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 трлн руб. при среднегодовой цене нефти $54-$55.

«При цене $54-$55 за баррель это будет около 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов. Перекроет даже те траты резервов, которые у нас в следующем году предусмотрены», — сказал министр.

Он также подчеркнул, что если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн руб.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», отмечает, что Минфин вскоре должен опубликовать план и расчеты по пополнению резервов, предварительная оценка находится в диапазоне $38-50 млрд в 2018 году при условии, что нефть будет стоить $55-60 за баррель российской нефти Urals.

В минувшем году Минфин купил валюты на 830 млрд руб. Эти средства пока не зачислены в ФНБ.

Аналитики валютного рынка считают, что операции Минфина будут оказывать давление на рубль, и предрекают ему снижение относительно американского доллара и евро.

«Регулятор планирует полностью выкупить свободную валюту и тем самым ликвидировать профицит платежного баланса, что фактически поставит крест на дальнейшем укреплении рубля», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.