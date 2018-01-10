Россия помешала газовым закупкам Украины

Российский Газпром препятствует виртуальному реверсу газа из Польши на Украину. Об этом рассказал заместитель председателя польской нефтегазовой компании PGNiG Мацей Возняк, его слова приводит официальный сайт компании.

«Нынешнюю трансграничную пропускную способность можно было бы в любой момент использовать для дополнительных услуг, таких как виртуальный реверс. Однако такой вариант все время блокирует "Газпром": так же как это делается с украинско-словацким интерконнектором — из-за отказ доступа к кодам поставщиков», — рассказал Возняк, отметив, что Польша готова поддерживать стремление украинских властей диверсифицировать энергетические поставки.

Он также отметил, что в период с августа 2016 года по конец 2017 года Польша поставила абсолютный рекорд по поставкам газа на Украину, экспорт достиг миллиарда кубов газа. В 2017 году поставки газа на Украину выросли в два раза и составили 700 миллионов кубов.

Виртуальный реверс газа предполагает обмен информацией по поставкам без физического прогона топлива по газопроводам. Исходя из слов Возняка, «Газпром» вынуждает Польшу, Украину и Словакию прогонять газ по трубам, чтобы потом снова вернуть его в газовые хранилища Украины.

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В среду, 10 января, стало известно, что европейские компании потеряют один миллиард долларов из-за того, что Стокгольмский арбитраж обязал Украину снова покупать российский газ после двухлетнего перерыва.