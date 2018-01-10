Экономика России в 2018: все хорошо, прекрасная маркиза

Мировые финансовые институты весьма оптимистично глядят на текущее положение российской экономики и ее ближайшие перспективы. Так, Bank of America Merrill Lynch поместил Россию на первое место в рейтинге развивающихся рынков. Она обогнала даже Китай, который лидировал в этом списке в июне прошлого года.

«Два лидера топ-10 поменялись местами, Россия возглавила список на основе средних значений по наиболее важным показателям. Китай продолжает с легкостью доминировать в плане экономического роста, занимая по этому показателю четвертое место среди всех 68 развивающихся рынков нашего рейтинга. Тем не менее, Россия преуспевает с точки зрения использования заемного капитала, она имеет самый низкий госдолг среди развивающихся экономик наряду с низким долгом частного сектора как на внутреннем, так и на международном рынках», — цитирует RNS январский обзор глобальных развивающихся рынков, подготовленный аналитиком банка Дэвидом Хонером.

Третью позицию заняла Южная Корея, четвертое место было отдано Индонезии, пятое — Индии. Далее следуют Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР. При составлении рейтинга учитываются финансовая стабильность, экономический рост, инфляция, уязвимость бюджета и другие показатели.

Ускоряемся

Всемирный банк, в свою очередь, полагает, что и рост российской экономики в наступившем году будет, конечно, не таким головокружительным, как в Китае, но все же более быстрым, чем предполагалось ранее. Теперь ожидается, что ВВП России в 2018 году увеличится до 1,7% (в прежних прогнозах закладывался показатель в 1,4%). В сторону улучшения пересмотрен и прогноз на 2019 год — с 1,4% до 1,8%. Прогноз на 2020 год пока оставлен без изменений — 1,8%.

Главная причина возросшего оптимизма Всемирного банка — существенное подорожание нефти во второй половине прошлого года. Вместе с улучшением ситуации в мировой экономике, которое сопровождается ростом торговли и инвестиций, это оказывает позитивное влияние на показатели российской экономики, пояснила РИА Новости ведущий экономист Всемирного банка Франческа Онсорг.

Цена на нефть, по оценке Всемирного банка, в 2018 году составит 58 долларов за баррель, в 2019 году — 59 долларов за баррель, что немного выше предыдущих прогнозов банка.

Радужные надежды

Оптимистичные прогнозы действительно оправданы, считает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

«Год мы начали очень хорошо: видим растущие цены на нефть, приток иностранного капитала в Россию. Пришли западные фонды, покупают наши акции и даже ОФЗ, что удивительно, ведь мы же все знаем, что в феврале американцами должны быть приняты решения по России в плане новых санкций. А западные фонды не боятся этого», — отмечает он.

Возможно, у западных инвесторов уже есть инсайдерская информация о том, что власти США ограничатся какими-то точечными санкциями против конкретных людей, близких к Кремлю, но не коснуться российского госдолга. И этим объясняется бесстрашие фондов и внезапный приток иностранных капиталов в Россию.

Как бы то ни было, приток валютной выручки от нефтедолларов и приток финансового капитала на российский финансовый рынок создают достаточно благоприятную атмосферу.

«Мы видим, как укрепляется сейчас рубль на этом фоне, — обращает внимание Вязовский. — Пока все выглядит достаточно оптимистично. Я думаю, если и дальше все будет так развиваться, 2% роста в 2018 году — не предел».

Нефть уже вплотную подобралась к отметке 70 долларов за баррель. Безусловно, ее подхлестнули недавние протесты и беспорядки в Иране, которых никто не ожидал. Но главной причиной роста цен на черное золото эксперт считает изменение прогнозов по мировой экономике, ее заметное ускорение.

Нефть, газ и футбол

Тот же Всемирный банк прогнозирует, что в текущем году мировая экономика впервые с финансового кризиса 2008 года достигнет наивысшей точки роста в 3,1%, а в следующем прибавит еще 3%. Ранее ожидалось 2,9% и на 2018 год, и на 2019 год. Правда, затем мировая экономика опять начнет замедляться в соответствии с ее цикличной природой, и в следующее десятилетие потенциальный рост может составить около 2,3%.

По мнению специалистов Всемирного банка, росту мирового ВВП будет способствовать увеличение объема инвестиций, промышленного производства, а также торговли. Кроме того, ожидается, что будет закрыт негативный разрыв в мировом производстве. А основные риски аналитики глобальной организации видят в том, что финансовые рынки сейчас очень уязвимы, и на них уже видны признаки возможной рецессии.

Но пока мировая экономика растет, по некоторым прогнозам, она может добраться и до 4%. Это естественным образом увеличит спрос на энергоносители, что закономерно усилит позиции России как одного из главных мировых поставщиков ресурсов. Свою лепту должен внести и Чемпионат мира по футболу, который пройдет летом в России.

«В страну поедут иностранцы, они будут покупать рубли. Придут какие-то крупные спонсоры. Вся эта атмосфера благоприятна для инвестиционного климата. Есть расчеты, которые говорят, что Чемпионат мира в стране, которая его проводит, увеличивает рост ВВП примерно на 1%", — поясняет Вязовский.

Все глубже на игле

Во всей этой бочке меда есть одна большая ложка дегтя: очевидная зависимость российской экономики от внешних факторов, которая только усиливается, несмотря на все разговоры об импортозамещении и адаптации к санкциям.

«Да, мы еще больше подсядем на нефтяную иглу. У правительства теряется мотивация каких-то реформ, когда цены на нефть растут», — констатирует Вязовский.

Но беда в том, что и терять-то в данном случае особо нечего. При низких ценах на нефть реформы все равно не проводятся, и даже сколько-нибудь правдоподобных попыток слезть с нефтяной иглы не наблюдается. Поэтому эксперт не разделяет популярную точку зрения «чем хуже — тем лучше», согласно которой серьезное падение стоимости черного золота может иметь положительные последствия для развития российской экономики, заставив власти ни на словах, а на деле приняться за ее диверсификацию.

«В принципе все равно ничего не изменится. Ситуация в стране заморожена: реформ нет, структура экономики не меняется. Происходит повсеместное огосударствление. Вы видите, что в банковской сфере твориться. Наша экономика сидела, и будет сидеть на трубе до тех пор, пока научно-техническая революция не отменит нефть и газ рано или поздно», — заключает эксперт.