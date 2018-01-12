Ещё
Пенсии россиян пообещали защитить
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсии россиян пообещали защитить 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет на 2018 год предполагает исполнение государством социальных обязательств в полном объеме. Такое заявление он сделал на совещании о мерах по реализации бюджета на текущий год и плановый период 2019-2020 годов, сообщает РИА Новости.

«Мы именно так и планировали бюджет, чтобы защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической или политической конъюнктуры», — сказал Медведев.

Премьер отметил, что там, где это возможно, будет сделано даже больше, чем предполагалось. Он привел в пример решение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 1 мая текущего года, а не к 1 января будущего, как планировалось ранее. Премьер подчеркнул, что государство обладает всеми необходимыми для этого ресурсами.

>> Как дожить до старости и не лишиться пенсии

Медведев добавил, что власти продолжат поддерживать приоритетные отрасли экономики, и заявил, что каждый рубль должен работать на рост экономики и развитие социальной сферы.

Президент России Владимир Путин 10 января пообещал, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года, хотя изначально предполагалось, что в текущем году он составит не менее 85 процентов от него.

Lenta.ru: последние новости
Казахстан решил сорвать нефтяные планы России Экономический рост в России назвали случайным и неустойчивым США анонсировали новые санкции против России
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заминированный поезд из ДНР, РФ отомстила боевикам и другие события дня
«Мама порезалась и спит»: спецназовец перерезал горло жене
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
«Аэрофлот» ответил «гламурному быдлу»
Российские военные отомстили за обстрел своей базы в Сирии
Видео
00:18
Сирийских диверсантов накрыли «Краснополем»
Оружие Армия
09:35
Робот «Нерехта» разнес в клочья бронежилет
Оружие Армия
00:06
Фокус с исчезающими карандашами обескуражил интернет
Интернет
00:15
Опубликовано видео уничтожения атаковавших базы РФ боевиков
Ближний Восток Армия
04:30
Американец снял на видео сход селя на свой дом
Катастрофы Происшествия
01:04
Мясник избежал обледенения благодаря колбасе
Происшествия
02:43
В Кремле пояснили предложение вернуть Украине корабли
Политика
00:28
Свинья отбила поросенка у мясника
В мире Азия
01:33
Мучитель школьников оказался пионером
Происшествия Статьи
03:59
Жириновский устроил дебош в прямом эфире
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение