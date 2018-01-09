Франция предложила России санкционный маневр

Глава Минфина Франции предложил России санкционный маневр

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр надеется на частичную отмену российского продэмбарго.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что в санкционном механизме против России есть «пространство для маневра». Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

По его словам, Франция, как одна из ключевых стран ЕС, на 100% придерживается принятых на европейском уровне решений.

«Никаких возможностей обойти этот политический механизм нет. Но в рамках этого механизма есть пространство для маневра, которое мы и хотим использовать для экономического сотрудничества», — пояснил Ле Мэр.

Министр напомнил, как Россия ранее снимала часть наложенных в 2013 году ограничений на продукцию из Франции, к примеру, на картофель, что «имело положительный эффект».

Ле Мэр прокомментировал российскую политику импортозамещения.

«Импортозамещение может быть ответом на санкции, но лично мне кажется, для долгосрочного решения проблемы необходимо сельскохозяйственную сферу качественно улучшать. Работа с Францией может быть хорошим вариантом для этого», —добавил он.