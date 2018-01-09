США готовятся к дефолту

Минфин США предупредил о риске дефолта к концу февраля

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин обратился к лидерам республиканцев в Конгрессе с просьбой повысить лимит государственного долга к 28 февраля, в противном случае американское правительство рискует столкнуться с дефолтом, сообщили неназванные источники в Белом доме.

По данным портала, отслеживающего состояние американского долга, сейчас его размер составляет 20,5 трлн долларов, что превышает ВВП страны. В начале президентства Барака Обамы госдолг был равен примерно 10,6 трлн долларов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, в сентябре 2017 года госдолг США впервые в истории перешагнул через отметку в 20 трлн долларов, превысив 100% ВВП страны.

В том же месяце президент США Дональд Трамп заявил о необходимости избавиться от потолка госдолга США, который, по его словам, вовсе «не обязателен».