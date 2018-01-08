Биткоины оказались недоступны

Криптовалютные биржи закрылись от новых пользователей

Одни из крупных криптовалютных бирж — гонконгская Bitfinex, шанхайская Binance и американская Bittrex — закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за массового притока пользователей, пишет издание Cointelegraph.

Отмечается, что Bittrex и Bitfinex приняли решение о приостановке регистрации в конце прошлого года, Binance предприняла аналогичные меры 5 января.

Представители бирж объяснили эти шаги необходимостью обновления инфраструктуры, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию данных.

Вместе с тем, в ночь на понедельник Binance объявила о частичном возобновлении регистрации, однако ежедневно будет доступно только ограниченное число новых учётных записей. Ранее на площадке, по её данным, каждый день появлялись около 250 тысяч пользователей.

Bitfinex обещает возобновить добавление аккаунтов 15 января, Bittrex пока не назвала сроков. По данным Coinmarketcap, площадки Binance и Bitfinex — крупнейшие по объему торгов биткоинами, Bittrex занимает первое место по торговле криптовалютой Ethereum.

В конце декабря в российском Центробанке отказались признать криптовалюты платёжным инструментом, указывая на наличие в них признаков «финансовой пирамиды».

В Минфине в свою очередь выразили намерение сделать из «чёрного рынка» криптовалют организованный и выступили за предоставление гражданам права покупки и продажи такого инструмента по аналогии с облигациями федерального займа.

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить поправки о регулировании правил размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.