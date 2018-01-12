США нашли способ стать повелителями всей нефти мира

Происходящее на мировом рынке нефти продолжает ставить в тупик аналитиков. На протяжении всего последнего года они неустанно твердили о том, что мир залит нефтью, которая уже буквально сочится изо всех щелей. По их словам, переизбыток черного золота должен будет со дня на день обрушить мировые цены.

В начале 2018 года, несмотря на самоограничения, взятые на себя ОПЕК и Россией, нефти на рынке меньше не становится. Однако, это уже нисколько не влияет на цены, которые так и не собираются падать.

Напротив, в четверг котировки нефти brent вплотную подошли к отметке 70 долларов за баррель.

Ценовой парадокс

На фоне малообъяснимого фундаментальными факторами (энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии развиваются, электрификация транспорта идет полным ходом) медленного, но верного удорожания барреля, аналитики начинают менять прогнозы, осознавая, что 70 долларов за баррель может оказаться не максимальным, а минимальным значением цены в обозримой перспективе.

Все удивились, когда в середине ноября я обнародовал эту оценку, — приводит Bloomberg слава старшего экономиста Ханса ван Клифа из ABN Amro Bank NV. — Я ожидал, что нефть будет торговаться в боковике в первом квартале, но рост котировок оказался немного чрезмерным, слишком быстрым, и я вижу риск временной коррекции. Более долгосрочный прогноз на этот год остается прежним, я уверен в перспективе дальнейшего удорожания нефти.

Все это взрывает былые представления о том, что должно происходить с ценами на нефть в условиях ее переизбытка и развития альтернативной энергетики. Однако все мы видим, «неизбежного» обвала цен не произошло. Напротив, то что еще недавно считалось «потолком», неожиданно оказалось «полом», от которого цены могут оттолкнуться для нового полета вверх.

Вселенская глупость, или фантастическая прозорливость?

Все это заставляет по-иному взглянуть на еще одно событие последних дней, пересмотрев сделанные ранее выводы.

Два дня назад «Ридус» писал о том, что американское Бюро по управлению энергией океана, опубликовало проект плана выделения и аренды участков на шельфе США для разведки и добычи нефти и газа.

Программа должна быть реализована в сроки с 2019 по 2024 год, к которому, администрация США предоставит американским нефтегазовым и энергетическим компаниям 47 участков общей площадью 4 млн квадратных километров. Суммарные запасы предоставляемых нефтяных полей оцениваются в 90 млрд баррелей нефти и 319 трлн кубометров газа.

По сути, это означает, что под нефтегазодобычу будет передано до 90% шельфа Соединенных Штатов, в результате чего, буровые платформы опоясают страну со стороны атлантического и тихоокеанского побережий, а также Мексиканского залива.

Грандиозный проект вызвал удивление в экспертной среде, а его авторы были обвинены в том, что такое предложение было бы актуально тридцать-сорок лет назад, а не тогда, когда все больше домов в США и Европе обзаводятся собственными солнечными электростанциями, а по улицам городов разъезжают электромобили.

Лишь сегодня, когда цены на черное золото закрепились у отметки в 70 долларов за баррель (при том, что по всем признакам их там быть не должно), эксперты начинают пересматривать свои подходы к прогнозированию.

Америка опять всех переиграла?

Озвученный выше довод о том, что потолок неожиданно стал полом, позволяет выстроить новую логическую картину, в которой находится объяснение тому, что раньше не вызывало ни у кого ничего кроме удивления. Яркий пример тому — решение США отдать собственный шельф под нефтегазовые разработки.

Глядя на это, невольно можно сказать, что кто-то звездно-полосатый, похоже, действительно вытащил джек-пот, сулящий ему в будущем грандиозные перспективы.

Это сейчас рынок нефти затоварен, так как до конца еще не отработан прошлый цикл инвестиций в разведку и добычу, — поясняет «Ридусу» аналитик ФК «Калита-финанс» Дмитрий Голубовский, предсказывавший новый период роста еще тогда, когда баррель стоил около 40 долларов. — Инвестиции в разведку и добычу, сейчас на историческом минимуме. На таком, на каком не были никогда за все время наблюдений.

Это, по словам эксперта, приведет к взлету цен на нефть по мере падения дебета американских сланцевых скважин. Пройдет какое-то время, и снова, вопреки разговорам об окончании эры углеводородов, мир накроет дефицит нефти. И если сейчас американцы вложатся в разведку и добычу, то они введут в строй новые шельфовые мощности именно на тренде роста нефти, когда цены будут уже достаточно высоки.

Они очень хорошо разыгрывают карту цикла, — говорит Голубовский. — И на большом таймфрейме ценой управляют именно они, а никакой не ОПЕК, даже с примкнувшей к нему Россией. То, что американцы приняли такое решение — хороший знак для цен на нефть в среднесрочной перспективе.

Если озвученным прогнозам свойственно сбыться, то мировую экономику ждет достаточно интересный период. Его отличительной чертой станет новая эпоха дорогой нефти, «ключи» от которой будут находиться уже не у нынешних королей нефтегазового рынка, а у Соединенных Штатов.

Примечательно, что все это будет проходить параллельно с бурным развитием альтернативных источников энергии и энергосберегающих технологий. И в этом нет ничего удивительного, так как нефть и газ являются не только популярным топливом, но и прекрасным сырьем для производства самых различных материалов.