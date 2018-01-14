В РФ хотят повысить МРОТ

Минтруд опубликовал законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

В настоящее время МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц. Это составляет 85% от величины прожиточного минимума.

Министерство труда подготовило законопроект об уравнивании минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Данный документ был опубликован в субботу, 13 января, на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Проектом федерального закона «О внесении изменения в статью 1 федерального закона „О минимальном размере оплаты труда“ предлагается установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в сумме 11 163 рубля в месяц, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года»,

— сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц. Это составляет 85% от величины прожиточного минимума.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее отметил, что МРОТ будет постоянно индексироваться, а также не опустится ниже прожиточного минимума.