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Европе выдвинули «ультиматум»
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Европе выдвинули «ультиматум» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: AP Photo / Virginia Mayo

Россия может выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если иск Евросоюза о взыскании с России 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины будет удовлетворен. По мнению первого замглавы экономического комитета Совфеда Сергея Калашникова, сам факт введения ЕС санкций против России полностью противоречит принципам ВТО, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщило, что из-за ограничения импорта свинины Европейский союз хочет взыскивать с России 1,39 миллиарда евро в год. Соответствующий иск с требованиями Брюсселя ВТО уже направила в арбитражный суд.

Предполагаемая компенсация равняется общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию в 2013 году. Кроме того, размер взысканий каждый год будет повышаться на 15%.

«В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно и полностью», — сказал сенатор.

>> Евросоюз собрался засудить Россию

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