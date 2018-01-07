Евросоюз собрался засудить Россию

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ЕС выставил РФ счет за «незаконное» эмбарго на ввоз свинины 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: РИА Новости

Дело о финансовом взыскании с Москвы получило развитие после того, как ВТО направила требование властей Евросоюза о компенсации в арбитражный суд.

Евросоюз намерен взыскать с Российской Федерации €1,39 миллиардов в год в связи с ограничением импорта свинина.

Кроме того, Всемирная торговая организация уже направила требование Брюсселя в арбитражный суд. Об этом пишет Politico.

Сообщается, что дело о финансовом взыскании с Москвы получило развитие после того, как ВТО направила требование властей Евросоюза о компенсации в арбитражный суд.

По словам одного из представителей ЕС, арбитражный процесс должен решить, является иск справедливым или нет. Если решение окажется положительным, суд определит возможность применения данной меры в отношении Российской Федерации.

Как отмечает издание, в 2016 году Всемирная торговая организация постановила, что РФ якобы ввела «незаконный» запрет на импорт свинины из ЕС, что оказалось «тяжелым ударом» для фермеров Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Россия запретила ввоз мяса из Бразилии.

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