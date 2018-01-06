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Заменили Россию: Украина нарастила экспорт водки в ЕС
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Заменили Россию: Украина нарастила экспорт водки в Евросоюз 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости

Производители украинской водки нарастили объемы экспорта в страны Евросоюза, говорится в докладе компании Pro Consulting.

До начала политического кризиса основными импортерами водки из Украины были страны СНГ. Так, в 2012 году 66% продукции ушли на российский рынок, отмечают аналитики. После его потери украинский водочный бизнес перестроился на экспорт в страны Европейского союза — прирост поставок на этом направлении отмечается с 2015 года. Основные направления — Латвия, Польша и Германия.

Одновременно с этим на Украине растет импорт элитного алкоголя из Европы, добавляют эксперты.

Москва с начала 2016 года ввела в отношении Украины продовольственное эмбарго как для страны, поддержавшей антироссийские санкции. Наряду с другими продуктами в перечень входят пиво, водка и сигареты.

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