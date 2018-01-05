Стало известно, кого ждут сокращения в 2018 году

Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

Эксперты рассказали, работники каких профессий могут лишиться должности в 2018 году, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные SuperJob.ru.

Так, по оценкам аналитиков, в зоне риска окажутся операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы и юристы низкой квалификации. Отмечается, что к сокращениям в этих сферах может привести продолжающаяся автоматизация рутинной работы.

Кроме того, в крайне нестабильном положении будут находиться специалисты, обслуживающие "криптопузырь". По мнению экспертов, данная ситуация, скорее всего, приведет к внутренней отраслевой миграции, когда сотрудники переходят от одного стартапа к другому.

Также аналитики рассказали о том, каким специалистам не стоит бояться массовых сокращений в 2018 году. Так, спокойная обстановка ждет специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса, а также курьеров и водителей, поскольку введения автоматизированных процессов в этих сегментах в ближайшее время не ожидается.