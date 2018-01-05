Эксперты рассказали, кого ждут сокращения в 2018 году

Операторы call-центров, бухгалтеры начального уровня, специалисты по страхованию, операторы ввода информации, модераторы, юристы низкой квалификации попадают в зону риска в этом году: в связи с продолжающейся автоматизацией рутинных процессов они могут попасть под сокращения, считают эксперты портала SuperJob.ru.

Серьезную фрустрацию могут испытать специалисты, обслуживающие "криптопузырь". Здесь уже становится традиционным переход сотрудников от стартапа к стратапу (некая внутренняя отраслевая миграция).

В вопросах трудоустройства проблем не будет для специалистов сферы ритейла и ресторанного бизнеса — в этом сегменте автоматизация идет очень медленно.

Нет рисков для курьеров и водителей — беспилотные технологии и развитие машинного зрения — это задачи не 2018 года, отмечают в SuperJob.ru.