Все, включено: Путин открыл Каир

Президент России Владимир Путин перед Новым годом подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом. Документ опубликован на портале правовой информации. Речь, правда, пока идет только о регулярных рейсах между Москвой и Каиром, однако туроператоры оптимистично оценивают перспективы открытия аэропортов курортов Хургады и Шарм-эш-Шейха и рассчитывают, что это произойдет уже в этом году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного воздушного сообщения с Каиром. Соответствующий документ размещен​ на официальном интернет-портале правовой информации. Указ выпущен 4 января и вступает в силу со дня его подписания.

Изменения внесены в указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Также указом президента снимается рекомендация российским туроператорам воздерживаться от реализации гражданам турпродукта, предусматривающего воздушные перевозки в Каир.

Ранее министр транспорта Максим Соколов прогнозировал, что полеты возобновятся только в феврале: «Дам осторожный прогноз — начало февраля».

Россия прервала авиасообщение с Египтом осенью 2015 года после того, как в результате теракта над Синаем произошло крушение самолета российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.

На борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли.

Инцидент признали терактом. В ходе расследования выяснилось, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. При этом, чтобы возобновить авиасообщение, Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.

До прекращения авиасообщения назначенными перевозчиками на маршруте Москва — Каир были EgyptAir и «Аэрофлот».

Эксперты предсказывают, что открытие авиасообщения с Египтом скажется на снижении турпотока в Крым. По статистике, до введения запрета на авиасообщение в Египте каждый год отдыхали 3 млн россиян. Это обеспечивало 70% туристического потока страны.

После закрытия Египта российские туристы научились пользоваться стыковочными рейсами. По данным билетного портала Aviasales, количество запросов из России в Египет увеличилось на 57% за год, даже несмотря на то, что за это время средний чек подрос на четверть. Речь идет о стыковочных рейсах, при этом самый удобный из предлагаемых вариантов у турецкого лоукостера, чуть дороже рейсы с пересадкой в Риме и Вене. Самый дешевый билет из Москвы в Хургаду и обратно обходится около 16 тысяч рублей.

Теперь российские туристы смогут летать в Каир без стыковок.

Египет может отнять до 15-20% турпотока с отечественных курортов, — заявил «Газете.Ru» генеральный директор интернет-сервиса для путешественников Biletix Александр Сизинцев.

Сейчас Крыму не хватает развитой инфраструктуры, чтобы соперничать с зарубежными курортами и даже с некоторыми курортами Краснодарского края, комментирует директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Впрочем, российские чиновники на словах только рады усилению конкуренции, поскольку это как раз и стимулирует российские курорты улучшать конкуренцию.

Открытие для россиян египетских курортов вынудит отечественных отельеров и турбизнес еще активнее работать над повышением конкурентоспособности своих предложений, над улучшением качества обслуживания туристов, говорили в Ростуризме.

Нужно понимать, что конкуренция будет только усиливаться, и не должно быть никаких тепличных условий для российского туризма, подчеркивали в ведомстве.

«Поэтому мы будем приветствовать возобновление авиасообщения и, соответственно, туристического обмена с Египтом, но при безусловном обеспечении безопасности наших граждан», — утверждал глава Ростуризма Олег Сафонов.

При этом египетские туроператоры уже готовят новые программы для туристов. Учитывая, что рейсы откроют только в Каир, а не на популярные курорты Шарм-эш-Шейх или Хургаду (от столицы Египта до них ехать 6-7 часов на автобусе — «Газете.Ru»), пока что речь идет лишь об индивидуальных турах.

«Это очень позитивная новость, которую в российском турбизнесе расценивают как первый шаг к восстановлению этого ранее популярного туристического направления. Однако пока это будут индивидуальные программы для туристов, готовых на внутренний перелет или долгий трансфер из Каира до курортов Красного моря», — сказал «Газете.Ru» представитель туроператора TUI.

«С перелетом в Каир хорошо комбинируются, например, круизы по Нилу. Полноценно о пакетных турах на египетские курорты для массового туриста можно будет говорить только после открытия сообщения и запуска чартерных программ между российскими городами и аэропортами Шарм-эш-Шейха и Хургады», — отмечал ранее собеседник издания.

При этом туроператоры рассчитывают, что открытие аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха произойдет уже в 2018 году.