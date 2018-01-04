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«Америку ждёт внезапный коллапс»
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Экс-конгрессмен об экономике США: этот пузырь обязательно лопнет 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: Reuters

Американскую экономику ожидает "внезапный коллапс", заявил бывший член палаты представителей Конгресса США от штата Техас Рон Пол в эфире RT.

Несмотря на утверждения Дональда Трампа о значительном экономическом подъеме, ситуация в стране совсем не радужная, сообщил экс-конгрессмен. По словам Пола, "значительная часть населения Америки сейчас переживает не лучшие времена".

"Процветание и достаточное количество рабочих мест зависит исключительно он суммы долга. Люди могут неплохо жить, пока у них есть возможность взять кредит в банке. Но рано или поздно кредитный лимит исчерпывается", — рассказал политик.

По его словам, США могут "влезать в долги и тратить огромные суммы", поскольку доллар — "мировая резервная валюта". При этом Пол отметил, что на протяжении последних восьми лет американская экономика находится в состоянии рецессии. Экс-конгрессмен пояснил, что она представляет собой "огромный пузырь", который "обязательно лопнет".

"Нас ожидает внезапный коллапс наподобие того, что произошел с советской системой. Конечно, наша страна не развалится на отдельные штаты, однако я уверен — мы больше не сможем себе позволить быть глобальной империей", — резюмировал он.

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