Климкин заявил о спасении экономики Польши украинцами

Украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

Он подчеркнул в Twitter, что «беженцы — это категория международного права».

«Им нужно помогать», — отметил он.

Климкин заявил, что за два года статус беженца получили 88 украинцев, 300 тыс. украинцев получили разрешение на работу, а свыше 2 млн — «визы, потратив несколько миллиардов евро».

«Польская статистика», — указал глава МИД Украины.

Климкин заявил, что «как математик» считает «такое соотношение очень привлекательным» для экономики Польши.

«Даже не учитывая то, что именно украинцы спасают конкурентоспособность экономики Польши», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна «приняла уже несколько десятков, а может, несколько сотен тысяч беженцев с Украины», передает РИА «Новости».

Отметим, что Климкин уже не первый раз называет украинцев спасителями польской экономики.

Напомним, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Моравецкого, заявившего, что страна не намерена принимать беженцев из мусульманских стран в связи с серьезным потоком мигрантов с Украины.

«Не иначе как устали от «успехов» Порошенко», — заявил Пушков.