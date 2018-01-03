Die Welt: роль «газовой колонки Путина» загонит Германию в изоляцию

Настаивая на реализации проекта «Северный поток — 2», Россия хочет взять Европу в «удушающий захват, как бы говоря: „Молчать или будете мёрзнуть!“ — пишет Die Welt. При этом у нового газопровода есть „очень могущественные покровители“ в Берлине, которые без оглядки на соседей загоняют свою страну в изоляцию, полагает автор статьи.

Против реализации проекта „Северный поток — 2“ выступают организации по защите окружающей среды, экологи, политики от партии зелёных и коалиции ХДС/ХСС, страны Восточной и Северной Европы, Европарламент и Европейская комиссия, а также сенат США, пишет Die Welt. Даже бундесвер жалуется, что новый газопровод пройдёт по территории, предназначенной для проведения учений, и тем самым значительно ограничит свободу передвижения немецких ВМС и ВВС, отмечает издание.

Но в федеральном ведомстве ФРГ к жалобам не прислушиваются. И связано это, видимо, с тем, что у проекта есть „очень могущественные покровители“ в Берлине. За прокладку газопровода выступают бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, уполномоченный немецкого правительства по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер, политик от Свободной демократической партии Вольфганг Кубики, различные депутаты СДПГ, Восточный комитет немецкой экономики, а также европейские фирмы, входящие в консорциум Nord Stream.

Выгоды от проекта очевидны, подчёркивает издание. Газовые резервы Европы постепенно иссякают, а спрос растёт. Немцы отдают предпочтение газовому отоплению, ведь оно эффективнее и экологичнее угольного, поясняет автор статьи.

По „Северному потоку — 2“ российский газ будет поставляться напрямую в Германию, а оттуда распределяться по всему Европейскому союзу, отмечает Die Welt. В результате ФРГ получит монополию на распространение голубого топлива из России.

»И тут возникает проблема», — пишет издание.

На данный момент российский транзит идёт через Польшу и Украину. Таким образом Киев получает не только транзитную пошлину в размере $2 млрд в год, но и некий рычаг в отношениях с Москвой. Кремль же хочет лишить украинские власти этого влияния и изолировать страну от Европейского союза. Российские политики убеждены, что ЕС утратит интерес к Украине, как только та лишится статуса страны-транзитёра.

Схожим образом от реализации проекта пострадают Польша и Словакия, продолжает издание. Не стоит забывать, что Кремль часто использует энергопоставки как средство политического давления, напоминает автор. По его мнению, Кремль заинтересован в том, чтобы выдавить с европейского рынка конкурентов из Персидского залива или США и взять Европу в «удушающий захват, как бы говоря: „Молчать или будете мёрзнуть!“ Поэтому Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Литва, Латвия и Эстония ещё в 2015 году написали обращение к председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой помешать реализации проекта, так как он противоречит задачам ЕС по диверсификации источников энергии и ликвидации односторонних зависимостей.

»Северный поток — 2» грозит Германии изоляцией, полагает издание. Проект подогревает недоверие к Берлину и популизм в странах Восточной Европы. Как можно критиковать венгерского премьера Виктора Орбана за то, что он не поддерживает антироссийские санкции и в то же время превращать свою страну в «газовую колонку Путина». Или осуждать Варшаву за нежелание принимать беженцев и за отсутствие солидарности, не проявляя её лично в вопросах энергетики.

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Канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на том, что «Северный поток — 2» — это «экономический проект», который не имеет никакого отношения к политике. Поэтому немецкие власти выступают против выдачи Еврокомиссии мандата на переговоры с Россией по строительству нового газопровода. Впрочем, упрямство Берлина можно понять, ведь речь идёт не только об энергетической безопасности страны, но и о создании новых рабочих мест. В то же время Меркель наверняка понимает, что любой проект, в котором участвует российская государственная компания «Газпром», нельзя назвать «чисто экономическим», отмечает журналист.

Европейские же компании не опасаются американских санкций и сотрудничают с Россией, потому что извлекают из членства в консорциуме Nord Stream дополнительную выгоду, продолжает издание. К примеру, Winterschall получил долю в разработке крупного газового месторождения в Сибири. Австрийский концерн OMV вместе с компанией «Газпром нефть» будет осваивать нефтяные залежи в Иране. Shell построил вместе с «Газпромом» завод по производству СПГ на Сахалине и будет участвовать в экспорте сжиженного газа в Европу.

Россия пытается добиться смены политического курса, налаживая экономические связи, поясняет автор. Однако сторонники реализации проекта «Северный поток — 2» могут просчитаться. Сейчас первый газопровод, идущий по дну Балтийского моря, загружен только на 70%. В Европе построено 20 терминалов СПГ, и количество планируется увеличить. Сжиженный газ будут поставлять США, Катар, Нигерия, Египет, Ангола, Мозамбик, Танзания, Израиль, Ливан и, возможно, даже Иран, Ирак и Ливия. К тому же цены на возобновляемые источники энергии постоянно снижаются. Вскоре поставщики газа будут жаловаться на существенное перепроизводство и падение цен, убеждён автор.