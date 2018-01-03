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Чем грозит европейцам «нефтяная дружба» России с Китаем
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Чем грозит европейцам «нефтяная дружба» России с Китаем 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус

Устроит ли Россия европейцам в Новом году скачок цен на нефть?

Нефть для Европы станет дороже, так как Россия перенаправляет свои поставки на китайский нефтяной рынок, прогнозирует в среду агентство Bloomberg.

Россия уже является крупнейшим поставщиком в Китай, и, вероятно, увеличит экспорт в страну на 200 тысяч баррелей в сутки в 2018 году по сравнению с годом ранее.

Европейцы могут не очень паниковать из-за прогнозов Bloomberg, потому что никто не может гарантированно заявлять, что китайский рынок будет более привлекателен для России, чем европейский, размышляет основатель инвестиционного портала SmartLabs.ru Тимофей Мартынов.

«Основной фактор на нефтяном рынке — это падение цен на нефть в три раза. Причем Китай тоже приложил к этому руку. А США в последние лет пять создали огромные запасы топлива и нарастили собственную добычу. Избыток предложения нефти в 2015 году доходил до 3 млн баррелей в сутки, в 2016 он составлял около 1 млн баррелей», — сказал он ранее «Ридусу».

Спрос на российскую нефть со стороны Китая не только не растет — он снижается, так как идет в ногу с общим снижением торгового оборота между двумя странами.

Несколько лет назад Москва и Пекин говорили о планах превысить планку двусторонней торговли выше уровня в $100 миллиардов. Сегодня эту цифру обе стороны предпочитают не вспоминать. Мало ли о чем сгоряча наобещали друг другу…

«Товарооборот падает не столько в физическом выражении, сколько в стоимостном — как раз в связи с падением цен на российское сырье», — указывает Мартынов.

Более того, Пекин достаточно открыто (пока — с соблюдением всех приличествующих китайских церемоний) меняет приоритеты своей внешней торговли. Для Китая всегда были важны многовекторная внешняя политика и диверсификация торговых путей.

Для России поэтому делать ставку только на Китай в пику Западу было бы недальновидно и конъюнктурно.

Китай — крупнейший импортер нефти в мире. В октябре 2017 года некоторые эксперты высказывали мнение, что запуск китайских нефтяных фьючерсов в Новом году станет тревожным звоночком для трейдеров и инвесторов, которые раньше игнорировали планы китайцев по созданию так называемого нефтеюаня, способного потеснить нефтедоллар.

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