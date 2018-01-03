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Украина торгует с РФ больше, чем с ЕС
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Рост торговли Украины с Россией оказался больше, чем с ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: ТАСС

За январь-ноябрь 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года Украина увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6%, товарооборот с ЕС за указанный период вырос на 27,6%, свидетельствуют статистические данные Нацбанка Украины.

За это же время экспорт украинских товаров в Россию вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,06 млрд долларов, импорт российских товаров на Украину — вырос на 38,6%, до 6,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

Экспорт украинских товаров в ЕС за 11 месяцев 2017 года вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,8 млрд долларов, импорт европейских товаров на Украину — на 23,9%, до 16,5 млрд долларов.

Напомним, в конце декабря глава германского внешнеполитического ведомства Зигмар Габриэль заявил, что ни Украина, ни Турция не войдут в состав Европейского союза, по крайней мере, в ближайшее время.

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