ОАЭ ввели запрет на импорт птицы из РФ

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ОАЭ ввели запрет на импорт мяса и птицы из России 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Shutterstock

Власти Объединенных Арабских Эмиратов ввели запрет на импорт мяса, птицы и яиц из Костромской области, не прошедших термическую обработку, из-за птичьего гриппа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, в министерстве по вопросам изменения климата и окружающей среды страны, ограничения также касаются импорта из Астраханской области, а также Калмыкии, где недавно наблюдались случаи птичьего гриппа.

Как сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, в ведомстве не получал уведомлений от ОАЭ о запрете на поставки живых птиц из России из-за гриппа птиц.

Она добавила, что "исходя из сообщений в прессе можно сделать вывод, что запрет был введен на те области России, где в 2017 году был зафиксирован грипп птиц".

По ее словам, на сегодняшний момент все вспышки гриппа птиц, которые фиксировались ранее в России были погашены. Как только будет получено официальное уведомление, Россельхознадзор незамедлительно проведет переговоры с коллегами из ОАЭ для уточнения ситуации, отметила Мелано.

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