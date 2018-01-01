Во Франции хотят построить торговую ось через РФ

Во Франции хотят построить торговую ось из Европы в Китай через Россию

Франция считает, что развитие торговых отношений с Россией и Китаем может компенсировать "возрастающую неопределенность" в отношениях с США и намерена создать "торговую ось" из Европы в Пекин через Москву, заявил французский министр экономики и финансов Бруно Ле Мэр.

"Мы переходим от мира, в котором господствует исключительно транс-атлантические отношения, к более сбалансированному", — заявил Ле Мэр в интервью газете Wall Street Journal, пояснив, что Франция намерена создать "торговую ось", которая протянется "от Европы до Пекина через Москву".

Министр также раскритиковал Вашингтон за введение "экстерриториальных санкций" — законов, запрещающих иностранным компания, работающим в США, сотрудничать с Россией. По мнению Ле Мэра, такие меры превратят США в "де-факто жандарма мировой торговли".

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"Это противоречит нашему видению многосторонней мировой торговли", — заключил французский министр.