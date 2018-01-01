Saxo Bank обнародовал «шокирующие предсказания»

Чем новый год богат: «шокирующие предсказания» из Копенгагена

Валютные кризисы и новички фондового рынка, китайские экономические причуды и мода на женское в деловом дресс-коде. Чего ждать в 2018 году и надо ли бояться?

"Мир накопил энергию для ошеломляющего и полного потрясений 2018 года". Так считает Saxo Bank. 15 лет подряд датский инвестиционный онлайн-банк публикует свои "Шокирующие предсказания". Вот и теперь представил десять пунктов, которые потрясут мир в наступившем году. А может, и не потрясут — как говорится, загад не бывает богат.

Кстати, о богатстве. Китайский интернет-гигант — транснациональная корпорация Tencent Holdings станет крупнейшей в мире: уже сейчас ее акции подорожали вдвое. Дух захватывает и от ее недавней монетизации мессенджера WeChat с миллиардной месячной аудиторией!

Если верить датчанам, новый год будет во многих смыслах китайским. Вот, например, макростратег из Saxo Bank Кай ван Петерсен с цифрами в руках доказывает, что 2018 — последний счастливый год жизни для биткойна. А потом — смерть и безвестность. И кто же задушит биткойн? Китай, где появится госкриптовалюта и запретят майнинг каких-либо иных цифровых активов. Кроме того, Китай — "безоговорочный лидер среди импортеров нефти" — начнет заключать нефтяные контракты исключительно в юанях. Так что ждем появления новой валюты — нефтеюаней (они же петроюани, что для русского уха звучит приятнее).

Однако если кто-то богатеет, то кто-то другой обязательно беднеет. В 2018, предсказывают спецы из датского банка, евро совершит свой последний рывок перед… отчаянным падением. И японскую иену ожидает ровно то же: неминуемый катастрофический обвал, причем стремительнее, чем у евро.

Хорошо хоть южноафриканский рэнд станет лидером роста среди валют развивающихся рынков и ощутимо приблизится и к евро, и к иене. Вообще Saxo Bank предлагает порадоваться за Африку. Зимбабве, как ему кажется, и вовсе вернет себе славу "африканской житницы", да и в целом жизнь на Черном континенте налаживается, с точки зрения датчан.

Однако не от слова ли "лажа" она налаживается? Потому что сначала якобы состоится запуск "демократических процессов" в Африке по типу "арабской весны" (ой-е-е!..), а уж потом — положительные перемены в экономике. Уложатся ли африканцы в годовой цикл со всеми своими успехами, датчане умалчивают…

Есть только одно бесспорно хорошее и совсем не шокирующее предсказание из Копенгагена: мужское лицо мирового бизнеса медленно, но верно превращается в женское. Главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен уверяет, что число business womеn будет расти в геометрической прогрессии. И что в 2018 году компаний во главе с женщинами в списке журнала Fortune будет уже не тридцать с чем-то, как сейчас, а свыше шестидесяти. Пустячок, конечно, на фоне перечня пятисот позиций, но приятно, приятно!..