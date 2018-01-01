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Россия сводит все деньги в одну кубышку
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Россия сводит все деньги в одну кубышку 

BFM.RU 1 час назад
Фото: depositphotos.com

Минфин объединил Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. За три года кризиса резервы сократились примерно на 3 трлн рублей

С 1 января Резервный фонд и Фонд национального благосостояния объединяются. Ранее в Минфине заявляли, что это делается для оптимизации управления резервами.

На 1 декабря в Резервном фонде, согласно данным Минфина, находится около триллиона рублей. Это чуть больше 1% российского ВВП. В Фонде национального благосостояния на ту же дату — около 4 трлн рублей, или немногим более 4% ВВП.

За годы кризиса страна потратила значительные средства из кубышки. Для сравнения: на 1 декабря 2014-го в Резервном фонде было больше 4 трлн, а вот в ФНБ — те же почти 4 трлн рублей. То есть за три года резервы России, если считать в рублях, сократились примерно на 3 трлн.

Изначально Резервный фонд и ФНБ были единым целым и назывались Стабилизационным фондом.

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