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Резервный фонд России прекратил существование
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Резервный фонд России перестал существовать 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости

Резервный фонд РФ с 1 января 2018 года присоединен к Фонду национального благосостояния (ФНБ), все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса РФ, теперь будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда РФ, в который власти направляли дополнительные нефтегазовые доходы от роста цен на углеводороды. Резервный фонд в этой схеме был источником финансирования дефицита бюджета в случае резкого падения доходов казны. ФНБ создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, а другая часть его средств была инвестирована в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Власти планировали полностью использовать средства Резервного фонда в прошлом году. При этом объем ФНБ на 1 января 2018 года, по прогнозу главы Минфина России Антона Силуанова, должен составить 3,7 триллиона рублей, а его ликвидная часть, то есть свободные остатки, не вложенные в активы — 2,3 триллиона рублей.

В 2018 году ФНБ пополнится валютой, которую Минфин купил на рынке в рамках своих валютных операций за 2017 год, на общую сумму 829,2 миллиарда рублей. Власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета будет финансироваться из ФНБ: за этот год из него на эти цели, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей.

В последующие годы ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году. При этом Минфин и дальше будет пополнять его, направляя в ФНБ купленную по бюджетному правилу валюту.

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