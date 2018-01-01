Ещё
В России запретили алкогольные энергетики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России запретили алкогольные энергетики 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: Lenta.ru

В России с 1 января 2018 года запрещаются производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты России были приняты в конце июля 2017 года.

Изменения касаются алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Также предусматривается, что перечень «запретных» тонизирующих веществ устанавливается ведомством, уполномоченным правительством России.

Этими же поправками с 1 января запрещается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

Lenta.ru: последние новости
Порошенко рассказал об уговорах России купить газ Названы зарплаты министров Инфляция упала до рекорда из-за бедности россиян
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
При крушении самолета в Коста-Рике никто не выжил
В МЧС прокомментировали «эвакуацию» Дворцовой площади
В работе WhatsApp произошел сбой
В России выросли акцизы на бензин и дизельное топливо
«США никогда не были так близки к ядерной войне»
Видео
01:37
Допрос петербургского террориста попал на видео
Криминал Происшествия
00:40
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу
В мире
Американец показал, как убирать снег с помощью дрифта
США В мире
00:59
Опубликованы снятые из космоса кадры Крымского моста
Наука и техника Общество
01:21
Опубликованы показания организатора взрыва в Петербурге
Криминал Другое
05:12
Обвиняемый в теракте в Петербурге назвал свои мотивы
Криминал Происшествия
00:15
Сын сенатора удалил Instagram после поездки с мигалками
Происшествия
00:55
Собчак «потроллила» Божену Рынску
Шоу-бизнес
02:09
Климкин назвал главные достижения Украины в 2017 году
В мире Украина
04:19
Путин поздравил россиян
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение