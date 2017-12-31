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Опубликован список 100 важных решений правительства
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Опубликован список 100 важных социально-экономических решений 2017 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС

Опубликован список 100 важных социально-экономических решений, принятых правительством России в 2017 году, сообщила пресс-служба кабмина.

В хронологическую выборку вошли разработанные правительством и подписанные президентом в 2017 году федеральные законы, законопроекты, находящиеся на рассмотрении Госдумы, постановления и распоряжения правительства, а также отдельные поручения.

Как следует из выборки, предоставленной пресс-службой правительства, одними из значимых принятых в 2017 году стали закон о продлении программы материнского капитала и порядке назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, а также закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума трудоспособного населения.

В 100 важных решений вошла программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Значимым социально-экономическим решением также стало распоряжение об утверждении стратегии развития производства промышленной продукции реабилитационной направленности.

По данным пресс-службы, ряд законопроектов был посвящен безопасности дорожного движения. Среди них отмечаются постановления об изменениях в правилах дорожного движения (ПДД) в целях улучшения организации движения на перекрестках и о дополнении их нормой о порядке проезда перекрестков с круговым движением.

Также в Госдуму был внесен законопроект о внедрении института "народного инспектора" в целях повышения безопасности дорожного движения. Важным социально-экономическим решением также стало постановление о редакции государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".

Согласно выборке, в 100 важных социально-экономических решений 2017 года вошли также федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы, стратегия государственной политики в области защиты прав потребителей, стратегия развития транспортного машиностроения на период до 2030 года, закон об использовании информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении.

Кроме того, в Госдуму были внесены законопроекты о внедрении государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения, план повышения уровня занятости инвалидов на 2017–2020 годы и план реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России.

Также в список вошли законопроект о совершенствовании регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов, закон о введении уголовной ответственности за хулиганство на транспорте, перечень запрещенных для использования в спорте субстанций и методов и постановление об изменениях в порядке организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Также в него включено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева по вопросу о возможности применения технологии блокчейн в системе государственного управления и экономике России.

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