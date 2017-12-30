ФАС: Цены на обезболивающее в России завышены в 10 раз

ФАС выявила десятикратное завышение цен на обезболивающее в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела проверку стоимости включенного в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) препарата «Нексиум» и выяснила, что в России цены на него завышены примерно в десять раз, сообщила газета «Известия».

В ведомстве утверждают, что мировые цены на лекарство намного ниже, например, в Хорватии оно стоит не более 180 рублей, тогда как в РФ его отпускают из аптеки по цене не ниже 1510 рублей.

В ФАС уточнили, что компания ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз», работающая по доверенности шведской фармакологической корпорации AstraZeneca, которая непосредственно производит препарат, предоставила ведомству неверные данные при регистрации предельных отпускных цен.

Из-за этого цена в аптеках была завышена почти в десять раз.