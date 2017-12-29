Цены в РФ пробили исторический минимум

В России обвалились цены на продукты перед Новым годом

По заявлениям Росстата, в 2017 году в России зафиксирована самая низкая инфляция за всю историю страны. Показатель составил всего 2,5%.

В декабре инфляция составила всего 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в ноябре и октябре — 0,2%. В сентябре и августе наблюдалась дефляция 0,1 и 0,5%. После нескольких лет рецессии и медленного восстановления российская промышленность показала рост производства выше прогнозов. Западные страны продлили санкции против Москвы, но ударом для экономики это не стало.

Инфляцию помогла сдержать жесткая денежно-кредитная политика Центробанка. Еще одним позитивным вкладом в экономику страны стали так называемые разовые факторы: стабильность курса рубля и хороший урожай, который помог нивелировать эффект от введенных Западом санкций. Как сообщает глава Центробанка Эльвира Набиуллина, монетарная политика позволила сдержать рост цен на 1 процентный пункт.

Кроме того, по сообщению газеты "Известия", изменилась сама структура инфляции. В этом году основной вклад в этот показатель вносили услуги. К концу года они подорожали на 1,1%. Цены на непродовольственные товары увеличились на 0,9%, а на продовольственные — на 0,2%.

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Согласно данным Центра социологических исследований РАНХиГС, около 30% жителей России. "Обычно россиянам гораздо проще пожаловаться на рост цен, чем признать, что они не изменились или выросли слабо. И показатель в 30% незаметивших подорожание свидетельствует не только о том, что у нас снижается инфляция, но и о том, что население реально это на себе чувствует", — подчеркивает замначальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Максим Петроневич.