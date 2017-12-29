Российский бизнес рекордно скупает валюту. Народу тоже пора?

Несмотря на рост цен на нефть, укрепление рубля и провозглашенную Кремлем победу над экономическим кризисом, предприятия реального сектора и граждане России в уходящем году увеличили свои валютные вложения до исторического рекорда,. Об этом сообщает Finanz со ссылкой на «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики.

Есть в России уникальное средство защиты от любых рисков — покупка валюты. Метод этот проверен годами. Скупка валюты идет непрерывно с начала 2016 года, за последний год объем наличной валюты нефинансового сектора вырос на 37% и превысил максимальное значение, которое было в конце 2014 года. И это несмотря на то, что рубль за этот год даже немного окреп.

Почему происходит переход в валюту, объясняет доктор экономических наук, директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий.

Евгений Балацкий, доктор экономических наук, директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета

«Мы в этом году построили индекс монетарной эффективности. Он может раскладываться на два индекса: индекс монетарной свободы и индекс монетарной стабильности. Опыт показывает, что все-таки Центральный Банк регулирует все путем наращивания стабильности. То есть он вводит больше ограничений: пытается все зажать, чтобы не было всплесков чего-то неожиданного и ужасного, но очень плохо у него дело обстоит с монетарной свободой. Все передавливается, и этой свободы не хватает. В отсутствие этой свободы люди ищут пристанища где-то, в том числе в валюте. Потому что получается, что бизнес здесь очень тяжело идет, банки закрывают — это все создает нервозную среду, и всегда в этой ситуации предпочтение отдается более сильной валюте. Конечно, доллар — более сильная валюта, тут говорить не о чем».

В общем, все дело в неопределенности. Ожидание новых санкций и возможный выход нерезидентов, предстоящие выборы и обещанные покупки валюты со стороны Минфина. Фактически бизнес, да и население, делают то же, что и российское правительство, которое к концу года купит около 14 млрд долларов на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, в связи с чем давление на рубль усилится как со стороны частного сектора, так и со стороны государства.

Стоит ли перед длинными праздниками купить доллары или евро? Возможно, считает независимый аналитик Дмитрий Степанов:

Дмитрий Степанов, независимый аналитик

«Выкупают те компании, которые являются ключевыми игроками нашей экономики. Если не брать их в расчет, а рассматривать обычных игроков, то считаю что как раз для них появляется возможность начинать покупать на небольших объемах валюту, потому что она довольно сильно подешевела. И первая покупка от текущих уровней вполне может состояться. Но нужно быть готовым к тому, что курс и далее и по евро, и по доллару будет снижаться, то есть рубль будет укрепляться и при необходимости и желании эти покупки можно совершать».

Можно рассмотреть валюту и как вариант подарка, например, евро тем, кто периодически ездит в Европу. В крайнем случае, всегда можно потратить в поездке.