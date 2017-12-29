Путин повысил МРОТ

Путин повысил минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тысяч 489 рублей в месяц», — сказано в документе.

C 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума (9 тысяч 489 рублей).

С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

11 сентября Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018 года МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9 тысяч 489 рублей. В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.