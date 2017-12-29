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Путин повысил МРОТ
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Путин повысил минимальный размер оплаты труда до прожиточного минимума 

Lenta.ru 6 часов назад

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2018 года в сумме 9 тысяч 489 рублей в месяц», — сказано в документе.

C 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на отметке 85 процентов от величины прожиточного минимума (9 тысяч 489 рублей).

С 1 января 2019 года МРОТ будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.

11 сентября Минтруд сообщил о подготовке законопроекта, согласно которому с 2018 года МРОТ в России увеличится на 21,7 процента и составит 9 тысяч 489 рублей. В тот же день Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а к 1 января 2019 года уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

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