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Стали известны зарплаты министров
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Названы зарплаты министров 

Рамблер 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Министерство финансов РФ опубликовало данные о зарплатах чиновников в российских министерствах, сообщает «Прайм».

Согласно опубликованным данным, средняя зарплата чиновников правительства РФ составила в 2017 году 693 тысячи рублей. Эта сумма рассчитана из зарплат 32 сотрудников: главы правительства, его заместителей и министров.

Самая высокая зарплата среди глав министерств у главы Минфина — 1,7 млн рублей в месяц. Глава Минэкономразвития получает 1,27 млн рублей ежемесячно, глава Минэнерго — 1,16 млн рублей. Далее следуют глава МЧС с 954 тысячами рублей в месяц и глава Минпрома с 921 тысячей рублей.

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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова зарабатывает 1,2 млн рублей в месяц. Средняя зарплата в ведомстве — 668,8 тысяч рублей, она рассчитана из заработных плат 14 человек.

Высокие зарплаты также в Конституционном суде — 615 тысяч рублей, рассчитаны из зарплат 16 человек.

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