В России хотят ввести новый налог

В Минфине предложили ввести налог на майнинг

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство предусмотрело в готовящемся законопроекте о криптовалютах пункт, который вводит налогообложение майнинга. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по закону майнинг будет рассматриваться как предпринимательская деятельность.

«Мы называем это предпринимательской деятельностью, следовательно, предпринимательской деятельностью могут заниматься либо индивидуальные предприниматели, либо юридические лица. Если индивидуальный предприниматель — один налог, если юрлицо — другой», — заявил он.

Как отметил Моисеев, в связи с этими положениями эмитирование криптовалюты любым желающим «будет слегка вне закона».

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