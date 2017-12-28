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Россия ответила на «ультиматум» Порошенко
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Россия ответила на «ультиматум» Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный прокомментировал заявление Петра Порошенко о том, что Украина будет готова закупать российский газ, когда он станет дешевым.

По словам Завального, тот газ, который сейчас покупает Украина, по сути является российским. Украина переплачивает за реэкспорт около 20 долларов за тысячу кубометров. На этом Украина уже потеряла «десятки миллионов долларов».

Как сказал Завальный, согласно решению Стокгольмского арбитража, Киеву необходимо приобретать не менее пяти миллиардов кубометров ежегодно.

«У нас, соответственно, есть обязательство продавать Украине газ, где формула цены привязана к европейскому хабу. Но он все равно будет им обходиться дешевле, чем газ, который они приобретают в Европе», — сказал Завальный.

>> Порошенко выдвинул России условия по газовому вопросу

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупку российского газа, только когда он станет «дешевым и некоррупционным».

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