Пенсионеров порадуют на Новый год

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Пенсии в 2018 году проиндексируют раньше обычного — 1 января 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: ТАСС

На 3,7 процента увеличатся в новом году пенсии у неработающих пенсионеров, на 4,1 процента — социальные. Да и работающих пенсионеров ждет традиционный рост пенсий. Об этом напоминает Пенсионный фонд России (ПФР) .

Что важно. В 2018 году индексация страховых пенсий произойдет не 1 февраля, как обычно, а 1 января. Инфляция по итогам 2017 года ожидается меньше трех процентов, а пенсии повысят на 3,7 процента. Таким образом, получается, что они вырастут больше, чем цены.

Соответственно, станет выше и цена пенсионного балла. В 2017 году она составляла 78 рублей 68 копеек, в 2018 году будет 81 рубль 49 копеек.

После индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 14 тысяч 75 рублей

После индексации среднегодовой размер страховой пенсии по старости приблизится к 15 тысячам (14 тысяч 75 рублей). Это более чем в полтора раза, точнее, на 161,3 процента больше, чем прожиточный минимум пенсионера в стране. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 14 329 рублей.

Но в России есть люди, страховая пенсия которых меньше, чем установленный прожиточный минимум. В этом случае государство делает доплату, подтягивая такую пенсию до "минимума". Для этого каждый год федеральный бюджет выделяет деньги регионам.

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На 2018 год трансферты на это из госказны получат 13 субъектов Федерации. Деньги, около восьми миллиардов рублей, выделены по специальному распоряжению правительства. Среди регионов-получателей — Республика Коми, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Московская, Мурманская, Сахалинская области.

Кроме страховых пенсий повысятся и социальные, как уже говорилось, на 4,1 процента. Это произойдет с 1 апреля. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии поднимется выше девяти тысяч рублей (103,7 процента к прожиточному минимуму пенсионера).

А средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы — до 13 699 рублей.

А уже с 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции по итогам 2017 года — на 3,2 процента.

Работающих пенсионеров тоже ждет прибавка — в августе сделают традиционный перерасчет, благодаря взносам, которые работодатели платят за работающих пенсионеров. Напомним, пенсия работающего пенсионера может вырасти максимум на три балла, то есть в 2018 году — на 244 рубля 47 копеек.

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