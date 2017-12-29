Еще один российский банк лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Северный Кредит», сообщает финансовый регулятор. Банк с июня находится под санкциями США в связи с ведением деятельности на территории Крыма.

ЦБ отмечает, что «Северный Кредит» приобрел в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг, однако в ходе проверки у банка не оказалось первичных документов, подтверждающих его права собственности на бумаги.

Договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка, и, по мнению регулятора, является частью схемы по выводу активов. Оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств

«Недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — подчеркивает ЦБ.

По состоянию на начало декабря банк занимал 244-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.