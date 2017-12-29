Ещё
Еще один российский банк лишился лицензии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ отозвал лицензию у банка «Северный кредит» 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: РИА Новости

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Северный Кредит», сообщает финансовый регулятор. Банк с июня находится под санкциями США в связи с ведением деятельности на территории Крыма.

ЦБ отмечает, что «Северный Кредит» приобрел в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг, однако в ходе проверки у банка не оказалось первичных документов, подтверждающих его права собственности на бумаги.

Договор о приобретении ценных бумаг был заключен временно исполняющим обязанности руководителя банка, и, по мнению регулятора, является частью схемы по выводу активов. Оценка принятого риска по указанной сделке выявила полную утрату кредитной организацией собственных средств

«Недобросовестные действия руководства АО КБ «Северный Кредит», осуществленные в целях крупномасштабного вывода активов, привели к краху финансового учреждения. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы», — подчеркивает ЦБ.

По состоянию на начало декабря банк занимал 244-е место в банковской системе Российской Федерации по величине активов.

Rambler News Service: последние новости
Песков: предложение о выпуске бондов для возврата капитала сформировалось в рамках РСПП Росстат подтвердил рост ВВП в III квартале на уровне 1,8% Путин: российская экономика стала менее подвержена внешним шокам
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль назвал разочарования года
Сказочное Бали утонуло в мусоре
Опубликовано фото готового участка Крымского моста
Рогозин посчитал «Роскосмос» проедающей бюджет шелупонью
Российский бизнес рекордно скупает валюту
Видео
01:00
Автобус врезался в остановку в Москве
ДТП Происшествия
00:50
Опубликовано видео с места наезда автобуса на остановку
Происшествия Катастрофы
01:00
Въехавший в остановку водитель автобуса госпитализирован
Происшествия
02:20
Тверская улица станет пешеходной
Новости Москвы
00:18
Кремль назвал разочарования года
Политика
04:06
Ургант схлестнулся в битве плохих шуток с Дорном
Шоу-бизнес
00:26
Власти прокомментировали установку бетонных блоков у метро
Новости Москвы
00:26
Столичные подземные переходы забаррикадируют
Новости Москвы Общество
01:00
Данко рассказал о предательстве Фриске
Шоу-бизнес
44:10
Смерть пронеслась рядом с Александрой Пахмутовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение