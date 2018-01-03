Русские горки: рубль не устоит

Несмотря на то, что минувший год рубль закончил на мажорной ноте, 2018-й готовит ему новые испытания. На российскую валюту будут давить возможность принятия со стороны США новых санкций и интервенции Минфина на валютном рынке. В итоге доллар может подорожать до 65 рублей. Но накануне мартовских выборов президента власти рублю сильно упасть не дадут, полагают эксперты.

Вопреки опасениям экспертов, масштабные интервенции Минфина в декабре не сломили рубль. На новогодние праздники Россия ушла с долларом по 57,5 рублей и евро по 68,86 рублей.

Помогла подорожавшая нефть — цена барреля в конце прошлого месяца перешагнула за отметку в $66 за баррель Brent.

Нефть будет поддерживать российскую валюту и в 2018 году, считают аналитики. Большинство из них предсказывает цены на нефть в районе $50-60 за баррель на протяжении 2018 года, поскольку все 12 месяцев будет действовать соглашение об ограничении добычи ОПЕК+. Об этом говорит, в частности, консенсус-прогноз института «Центр развития», агентства Reuters и прогноз Банка России.

«Ввиду продления сделки ОПЕК+ давления на рубль с этой стороны не ожидается», — констатирует генеральный директор компании ФинЭкспертиза Нина Козлова.

Однако по-прежнему давить на рубль будет Минфин, который скупает на рынке валюту для своих резервов.

Если за прошлый год ведомство провело операций на 830 млрд рублей (около $14 млрд по текущему курсу), то в следующем году эта сумма может составить 2-2,8 триллиона ($35-48 млрд).

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. По его оценке, объем покупок валюты Минфином на внутреннем рынке составит в 2018 году 2 трлн руб. при среднегодовой цене нефти $54-$55. Он также подчеркнул, что если среднегодовая цена на нефть составит $60, ведомство приобретет валюту на 2,8 трлн руб.

«Регулятор планирует полностью выкупить свободную валюту и тем самым ликвидировать профицит платежного баланса, что фактически поставит крест на дальнейшем укреплении рубля», — говорит Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Особенно «волнительным» моментом для российской валюты будут конец января и февраль, когда американские могут ввести запрет на новые вложения в российские долговые обязательства для компаний, базирующихся в Америке (или ведущих бизнес в США).

В случае введения таких ограничений на короткое время мы можем увидеть рост курса доллара, примерно на 2-2,5 рубля, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. Пока что российские бумаги дают слишком хорошую доходность, поэтому бегства капитала вероятнее всего не будет, успокаивает он.

«Кто разместил свой капитал в России даже и в 2017 году, имеет 7.5% годовых и выше по облигациям Минфина, а кто вложился на год или на два раньше, тот получает по купонам и вовсе 10-12% годовых на весь период действия облигаций, а это может быть вложение и на пять, и на 10 лет. По всем последним аукционам 2017 года мы видим, что спрос на рублевые бумаги по-прежнему превышает предложение в два-три раза, и это важный аргумент, показывающий, что кэрри-трейд инвесторы по-прежнему готовы работать на свою прибыль за счет разницы процентных ставок. По 10-летним бумагам США дают не более 2,5% годовых, а по бумагам еврозоны доходности в большинстве стран и вовсе ниже 1%», — объясняет аналитик.

Впрочем, не все эксперты с ним согласны. «Угроза введения новых санкций вместе со снижением разницы между процентными ставками ЦБ и ФРС будут стимулировать заграничные фонды закрывать позиции по отечественным бумагам и продавать рубли», — говорит Михаил Мащенко.

Банк России на последнем декабрьском заседании снизил ключевую ставку денежного рынка сильнее, чем предсказывали эксперты — с 8,25% до 7,75% годовых, то есть на 0,5% вместо ожидаемых 0,25%.

Несколькими днями ранее решение по ставке огласил американский регулятор. Федеральная резервная система повысила ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

Доля нерезидентов на рынке российских облигаций федерального займа (ОФЗ) в минувшем году превысила треть всего рынка, что делает его крайне уязвимым в случае ухода краткосрочных инвесторов, отмечает ведущий эксперт «Центра развития» ВШЭ Сергей Пухов в «Комментариях о государстве и бизнесе». По данным Банка России, на 1 ноября 2017 года нерезидентам принадлежали ОФЗ номиналом 2,184 трлн руб., что составляет 32,7% от всего объема выпущенных бумаг.

По мнению Мащенко, в условиях политики, направленной на снижение стоимости рубля, вполне можно ожидать курс порядка 65 рублей за доллар и 71,5 за евро к концу 2018 года.

Выше этих значений доллар и евро вряд ли поднимутся: эксперты считают, что в год выборов никто не даст рублю упасть.

«Несмотря на наличие действительно серьезных вызовов, курс рубля будет жестко удерживаться нашим монетарным регулятором — ЦБ РФ. Любое негативное влияние извне, как например, атаки на рубль со стороны нерезидентов перед выборами президента РФ, будут жестко пресекаться валютными интервенциями», — полагает Сергей Костенко, инвестиционный аналитик Global FX.

Хотя в 2018 году ожидается усиление давления на рубль как со стороны частного сектора, так и государства, но в то же время резких изменений валютного курса не произойдет, поскольку Банк России в состоянии удовлетворить растущий спрос на валюту за счет уже опробованных инструментов валютного РЕПО, отмечает Сергей Пухов.

Впрочем, население и компании на всякий случай скупают валюту. Этот процесс идет непрерывно с начала 2016 года, даже в условиях падающих реальных доходов и роста курса рубля, говорит Пухов.

В целом, по оценкам экспертов ВШЭ, по итогам уходящего года объем наличной валюты у нефинансового сектора экономики достиг $54,6 млрд — беспрецедентного уровня за всю современную историю России. За полгода эта сумма увеличилась на $7,4 млрд, или 15%, а в годовом выражении — на $15 млрд или 37%.