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Порошенко выдвинул РФ условия по газовому вопросу
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Порошенко выдвинул России условия по газовому вопросу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Reuters

Петр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупать российский газ, если он будет «дешевый и некоррупционный». Видео выступления украинского президента опубликовано на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, Россия «стучит» и просить взять ее газ, но Украина прекрасно обходится и без него.

«Они стучат: может, возьмете наш газ? Да нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — отметил Порошенко.

>> Сама себе «Газпром»: Украина метит в экспортеры газа

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