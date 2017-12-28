Ещё
В РФ создадут единый каталог потребительских товаров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России хотят создать единый каталог потребительских товаров 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: ТАСС

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в России может появиться единый каталог потребительских товаров, это позволит сократить издержки производителей.

"Чтобы потенциал онлайн-касс был раскрыт в полной мере, мы начинаем думать над созданием единого каталога потребительских товаров в России. Он будет полностью, так сказать, бесшовно, интегрирован с принятой во всем мире маркировкой штрих-кодами системы GS1", — сказал он в интервью газете "Известия".

По словам Мантурова, сейчас производитель, желающий поставлять товар в торговую сеть, должен внеси огромное число данных в анкету для каждой сети отдельно. Он отметил, что цифровой каталог позволит уйти от этой процедуры, что позволит ритейлерам и производителям серьезно сократить издержки.

Цифровой каталог будет интегрирован с маркировкой отдельных категорий товаров в целях прослеживаемости их оборота, что важно для борьбы с нелегальным рынком, подчеркнул глава Минпромторга. К этой работе также подключены Минфин, налоговая служба, бизнес-ассоциации, это задача на следующий год, добавил Мантуров.

РИА Новости: последние новости
Набиуллина рассказала, почему стабилизируется курс рубля "Домой, курвы!" Как встречают украинских рабочих в Европе Путин назвал условие выполнения поставленных задач
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова возмущена данными о зарплатах дипломатов
Порошенко назвал условие обмена пленных россиян
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Путин объяснил бегство водителей из «Газпрома»
«Панцирь» отразил ракетную атаку на авиабазу Хмеймим
Видео
00:32
Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге
Криминал Происшествия
01:09
Никите Белых вызвали скорую
Происшествия
00:32
Стала известна причина взрыва в Петербурге
Происшествия
00:45
Последние слова водителя автобуса-убийцы попали на видео
Происшествия
00:35
Похороны Шаинского отложили
Шоу-бизнес
05:39
Кредитор «Меньшевика» рассказал о конфликте
Происшествия
00:39
В ТЦ Петербурга произошел взрыв
Происшествия
00:39
Много крови: очевидцы о взрыве в Петербурге
Криминал ДТП
04:58
Рогозин рассказал о погружении собаки на глубину 1 км
Армия
01:40
Над Бангладеш столкнулись два Як-130
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение