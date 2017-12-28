Что готовят мировые ЦБ на 2018 год?

Москва, 27 декабря — "Вести. Экономика" По мере приближения 2018 года CNBC обращает внимание на возможную линию поведения центробанков в США, еврозоне, Великобритании и Японии в новом году. ФРС: три или более повышения ставок

Ключевая ставка ФРС США. 2016-17 гг.

Учитывая высокие экономические показатели США в 2017 году, аналитики ожидают в следующем году, по крайней мере, три повышения ставок. Энди Кейтс, экономист Nomura, полагает, что ФРС может провести и больше повышений, если компании начнут увеличивать инвестиции, учитывая, что есть "очень хороший попутный ветер для корпоративных капиталовложений". Ник Гартсайд, главный инвестиционный директор в JP Morgan Asset Management, сообщил: "Фундаментальные факторы в США по-прежнему выглядят стабильно, PMI остается на высоком уровне, потребительская уверенность растет, условия на рынке труда продолжают демонстрировать увеличение до новых максимумов цикла". ЕЦБ: повышение ставок до окончания количественного смягчения?

Ожидания рынка по ключевым параметрам политики ЕЦБ

Еврозона переживает один из лучших периодов после финансового кризиса с темпами роста, превышающими темпы роста в США. В третьем квартале 2017 года экономика еврозоны выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,5% в годовом исчислении; США выросли на 2,3% в годовом исчислении. В настоящий момент рынки не ожидают повышения ставок в 2018 году, и ЕЦБ сохраняет возможность для увеличения стимула, если изменятся экономические условия. В октябре ЕЦБ объявил о сокращении ежемесячных покупок с 60 млрд евро до 30 млрд евро, начиная с января и до сентября. Кейтс из Nomura полагает, что базовая инфляция в 2018 году будет выше по сравнению с прогнозами центробанка. Если это станет реальностью, это заставит банк снова увеличить стимулы. Однако Кейтс предупредил, что политическая нестабильность может отрицательно сказаться на экономике. Предстоящие выборы в Италии в первой половине 2018 года считаются потенциальным риском из-за растущего влияния популистских партий. Банк Англии: несмотря на Brexit — 2 повышения ставок

Динамика ключевой ставки Банка Англии

Банк Англии объявил о своем первом повышении ставок за более чем 10 лет в ноябре. Это произошло на фоне сильного инфляционного давления и низкого уровня безработицы. Также он объявил о своем намерении постепенно ужесточить денежно-кредитную политику в ближайшие годы. Таким образом, рынки готовятся к еще одному росту ставок в следующем году, но Кейс и Гартсайд полагают, что в 2018 году можно ждать две повышения ставок. Одним из ключевых факторов для центробанка является Brexit. На данный момент решение Великобритании покинуть ЕС в основном привело к падению фунта. Однако, учитывая, что переговоры, вероятно, продолжатся в течение 2018 года, Кейтс полагает, что в краткосрочной перспективе Brexit не создаст экономическую неопределенность, и BoE сможет сосредоточиться на экономике, ситуация с которой обстоит лучше, чем прогнозировалось во время предварительных опросов до Brexit. Тем не менее, Гартсайд считает, что необходимо контролировать ситуацию с Брексит. Банк Японии: движение в стиле круиз-контроля

ЕЦБ, ФРС США, Банк Японии: балансы ключевых Центробанков с июня 2004 года

Учитывая низкое инфляционное давление, Банк Японии не спешит ужесточать свою политику. Краткосрочная процентная ставка центробанка составляет минус 0,1%, а ставка для 10-летней доходности государственных облигаций — 0%. "Пока сохраняется существующая инфляционная среда, вряд ли Банк Японии будет стремиться проводить повышение ставок, поскольку пытается избежать повышение курса японской иены", — заявил Гартсайд. Кейтс также добавил, что в отношении BoJ легче всего строить прогнозы, если речь идет о его действиях в 2018 году. "Никакой отмены стимулов", — заявил он. Согласно отчету, опубликованному в октябре, индекс потребительских цен в Японии в 2017-2018 годах вырастет на 0,8% — ниже предыдущего прогноза роста в 1,1%.