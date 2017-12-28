Скупили все: на что ушли государственные миллионы в 2017-м

Скупили все

В конце декабря прошел третье чтение законопроект, позволяющий правительству проводить государственные закупки тайно — на закрытых торговых площадках. Таким образом, общественность частично утратит возможность наблюдать за увлекательным миром освоения бюджетных средств. «Лента.ру» решила вспомнить самые неоднозначные госзакупки года и составила список странных, а порой и возмутительных лотов по возрастанию стоимости.

Спиннеры — пять тысяч рублей

В августе, на волне популярности спиннера (небольшое устройство, долго вращающееся после самых легких касаний пальцами) администрация муниципального округа Морской в Петербурге объявила тендер стоимостью более семи тысяч рублей на поставку 70 развлекательных тренажеров. Они понадобились для праздника «День нашего двора», пояснялось в задании, и отмечалось, что спиннеры должны быть изготовлены из пластика разных цветов.

Закупку удалось завершить осенью: ее итоговая стоимость превысила пять тысяч рублей. Попали ли игрушки в руки гостей праздника, неизвестно.

Интервью с мэром — 200 тысяч рублей

В конце июля администрация Краснодара объявила тендер на интервью с мэром Евгением Первышовым. За 200 тысяч рублей предлагалось записать беседу с главой города об инвестировании в экономику и подготовить аналитический материал на тему «Краснодар как центр экономического роста Кубани». Разместить статьи планировалось в полноцветных журналах с тиражом не менее восьми тысячи экземпляров и подпиской по всему Южному федеральному округу.

На интересное предложение тут же обратили внимание в краевой прокуратуре. 8 августа надзорное ведомство вынесло предупреждение администрации о нарушении законодательства. Выяснилось, что власти Краснодара выступают учредителями нескольких СМИ, и в соответствии со статьей 18 закона «О средствах массовой информации» они обязаны бесплатно размещать любые сообщения от их имени. К тому же прокуроры обнаружили у города просроченные долги по другим контрактам на общую сумму в 1,3 миллиарда рублей, что также говорило не в пользу странной госзакупки.

zampolit.com

Книги о лечении хреном — 500 тысяч рублей

В ноябре Управлению делами Президента понадобилось 656 книг по психологии, истории, альтернативным методам лечения и геополитике на общую сумму 500 тысяч рублей. В списке литературы значились книги «Миропорядок по-русски», «Донецко-Криворожская республика. Расстрелянная мечта», «От декабристов до террористов. Инвестиции в хаос», «Синдром Золушки. Как избавиться от комплекса хорошей девочки», «Эмоциональный террор. Как манипуляторы играют на ваших чувствах», карточки «Фанты для веселой компании», а также пособия по народной медицине «О чем говорят анализы», «Целительные свойства перекиси водорода», «Хрен для лечения и очищения», «Чистая сила без тренажеров, диет и стимуляторов».

Полный перечень приводился в документах на портале госзакупок. Поставщиком ценных знаний выступило общество с ограниченной ответственностью «Юпитер».

«Шашлык-машлык» — 550 тысяч рублей

В марте комитет правительства Чечни по государственному заказу объявил тендер на «Шашлык-Машлык» стоимостью 550 тысяч рублей. В техническом задании говорилось, что исполнитель должен обеспечить трансфер в Грозном не менее 50 человек, их проживание в течение двух дней как минимум в четырехзвездочной гостинице, а также шатры, мангалы, сувениры, открытки и дрова для розжига, но о поставках мяса не было ни слова.

Позже чиновники пояснили, что тендер на закупку «Шашлыка-Машлыка» был связан с проведением в Грозном одноименного гастрономического фестиваля, куда пригласили кулинаров не только из Чечни и республик Северного Кавказа, но и из Ирана, Болгарии, Сербии, Испании, Армении, Грузии и Азербайджана.

Хрустальные погоны — 582 тысячи рублей

В сентябре Росгвардия объявила о закупке 104 пар сувенирных хрустальных погон на сумму более полумиллиона рублей. Речь шла о двух парах погон «генерал-полковник», 22 парах погон «генерал-лейтенант» и 80 парах погон «генерал-майор». В требованиях к сувенирам указывалось, что все они должны быть полностью прозрачными, без цветных элементов, потертостей, помутнений, пузырьков, вкраплений, трещин, сколов и упакованы в бордовую бархатную коробку с механизмом открытия верхней крышки. На закупку выделялось до 582 тысяч рублей.

В федеральной службе сообщили, что без хрустальных погон никуда: вручение подобных сувениров назвали воинской традицией поощрения высших офицеров. «Такие относительно недорогие в денежном эквиваленте подарки бесценны как поощрение и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по наследству сыновьям и внукам», — заверили в ведомстве.

ruscrystal.com

Золоченые шашки — 900 тысяч рублей

В ноябре структура Росгвардии объявила конкурс на поставку 20 казачьих шашек с позолотой в подарочных коробках. Закупку разбили на четыре тендера стоимостью 225 тысяч рублей каждый (всего на 900 тысяч рублей). В техническом задании указали, что клинок должен быть изготовлен из высоколегированной стали, рукоять — из лучших сортов колхидского орешника, произрастающего в Западном Закавказье, а ножны — из дерева, обтянутого мягкой французской кожей.

Кроме того, отмечалось, что отдельные элементы ножен следует покрыть никелем и золотом 999 пробы, а в отделке и украшении необходимо использовать гравировку и золочение, указав: «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (эту должность занимает Виктор Золотов).

Домик для лебедей — 4,2 миллиона рублей

В конце августа «Новая газета» обнаружила, что администрация Центрального парка культуры и отдыха имени Горького решила построить домик для лебедей за 4,2 миллиона рублей. Соответствующее задание разместили на сайте госзакупок.

Как пояснили изданию в руководстве парка, большая часть средств предусматривалась на строительство неких «высокотехнологичных понтонов», которые могут прослужить сто лет без негативного воздействия на экосистему Малого Голицынского пруда. «Дополнительными сложностями» назвали работы на территории памятника культурного наследия. Также заказчики не исключили, что в парке установят панорамные стеклянные витражи, а в нескольких отсеках нового домика сделают «проруби для птиц, через которые они смогут выплыть наружу».

Серебряные ложечки и пледы — 5 миллионов рублей

В мае стало известно, что компания «РН-Аэрокрафт» («дочка» «Роснефти») потратила почти 5 миллионов рублей на закупку «предметов интерьера» для оснащения одного из вертолетов. На это обратил внимание блогер Алексей Навальный. В опубликованном документе приводились цены на столовые приборы, посуду и другую утварь. В частности, упоминались серебряные чайные ложки стоимостью почти 15 тысяч рублей каждая, стаканы для воды по 11 тысяч рублей, салфетки по 6 тысяч, икорницы по 83 тысячи и пледы по 124 тысячи рублей.

После этого «Роснефть» отменила закупку. Как сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев, в ходе переговоров с поставщиком не удалось снизить цену товаров. Леонтьев также отметил, что закупаемые предметы для самолетов необходимы сотрудникам, которые часто совершают дальние авиационные перелеты, длящиеся более 12 часов без посадки, и потому вынуждены ночевать, работать и вести переговоры в самолете, «проводя там время на грани нормальных человеческих возможностей».

Унитаз «Венеция» — 8 миллионов рублей

За счет бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа для резиденции губернатора Дмитрия Кобылкина был куплен эксклюзивный итальянский унитаз стоимостью восемь миллионов рублей. В документах он значился как «дизайн-проект фарфор белоснежный Венеция». Сантехнику приобрели в рамках «регионального инновационно-инвестиционного проекта» в гостинично-транспортном комплексе «Ямальский» в десяти километрах от Салехарда. В 2013-2014 годах там уже делали капитальный ремонт за 100 миллионов рублей: один из залов был оформлен вручную из древесины с декором в виде мамонтов, оленей и листьев морошки.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, дорогостоящий унитаз установили «несколько лет назад». Дороговизну сантехники оправдывали тем, что в комплексе принимают гостей в том числе из-за рубежа, поэтому он «должен отвечать требованиям удобств и безопасности подобного уровня отелей».

Автомобиль с массажными сидениями — 11,3 миллионов рублей

В октябре были раскрыты самые наглые госзакупки автомобилей. «Индекс расточительности» составило антикоррупционное подразделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). В списке оказались 25 дорогих автомобилей на общую сумму 132 миллиона рублей, которые госмонополии, а также компании, где у государства есть контрольный пакет, решили получить за счет бюджетных средств.

Mercedes-Benz

Наибольшей популярностью пользовались немецкие и японские автомобили. Лидер — автомобиль для «ВТБ Страхование» («дочка» государственного банка ВТБ), Mercedes-Benz S-Class S 560 4Matic стоимостью почти 11,3 миллиона рублей. Среди необходимых критериев в материалах госзакупки указывались декоративные элементы из коричневого полированного корня ореха, панорамная раздвижная крыша с электроприводом, мультиконтурные задние сиденья с функцией массажа, двухцветная обивка салона из полуанилиновой кожи. После запроса «Ленты.ру» в пресс-службе ВТБ сообщили, что закупку отменили, а информацию с сайта госзакупок сняли.