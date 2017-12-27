Российские миллиардеры стали богаче после санкций

Российские богачи значительно приумножили состояние после введения санкций

Самые богатые люди планеты в 2017 году стали богаче на 1 трлн долларов, что в четыре раза больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

Самый активный рост финансового благосостояния наблюдался у основателя Amazon.com Джеффа Безоса, который в 2017 году добавил к себе в копилку 34,2 млрд долларов. Безос обогнал в рейтинге владельца Microsoft Билла Гейтса, сообщает Bloomberg.

Чистый капитал Безоса сейчас оценивается в 99,6 млрд долларов, показатель Гейтса — 91,3 млрд долларов.

Также сообщается, что по состоянию на 26 декабря, состояние 500 миллиардеров оценивалось в 5,3 трлн долларов. В конце 2016 года показатель составлял 4,4 трлн долларов.

В рейтинге Bloomberg Billionaires Index больше всего представителей США — 159 человек, которые в 2017 году стали богаче на 315 млрд долларов.

В индексе есть и 27 россиян. Сообщается, что с 2014 года их благосостояние заметно возросло — до 275 млрд долларов, тем самым превысив объем совокупного чистого капитала на момент введения Западом экономических санкций против России. В 2017 году российские миллиардеры стали богаче на 29 млрд долларов.