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Названы зарплаты российских министров
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Названы зарплаты российских министров 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости

Минфин России впервые опубликовал сведения о средних зарплатах работников федеральных государственных органов, в том числе и российских министров.

Самая большая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова — 1,7 миллиона рублей в месяц. Как уточняет РБК, на нее пришлось 22 процента дохода главы Минфина.

Глава Минэкономразвития получал почти 1,3 миллиона рублей, министр энергетики — около 1,2 миллиона. Меньше миллиона зарплаты в 2016-м указаны у главы МЧС (954 тысячи рублей) и министра промышленности (921 тысяча).

Опубликованные сведения включают информацию о работниках, замещающих государственные должности — в министерствах это только сам министр, добавляет издание. В открытых данных Минфина не указаны зарплаты глав Минобороны, МВД, ФСБ, Службы внешней разведки и российского президента.

В октябре глава государства Владимир Путин продлил снижение на 10 процентов зарплаты высшим государственным чиновникам, в том числе себе. Согласно декларации президента, в 2016 году он заработал 8,8 миллиона рублей.

Силуанов в декларации за 2016-й указал доход 95,4 миллиона рублей. Годом ранее министр задекларировал 34,4 миллиона рублей, его доходы выросли почти в три раза раза.

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