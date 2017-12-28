Россияне теряют уверенность в завтрашнем дне

К новому году россияне подходят в миноре: они ощущают рост цен (в отличие от ЦБ), опасаются снижения зарплат (не только реальных, но и номинальных) и вообще не уверены в завтрашнем дне. Таковы данные социологических исследований, которые одно за другим появляются в последнее время.

Чувствительные цены

Подавляющее большинство граждан (70%!) почувствовали инфляцию в 2017 году, говорят данные опроса, проведенного Центром социологических исследований РАНХиГС. И если два года назад респонденты отмечали удорожание товаров длительного пользования — техники, автомобилей, то теперь указывают на рост цен на товары первой необходимости — продукты питания, одежду, лекарства, поведал директор Центра Виктор Вахштайн.

В своих ощущениях граждане не ошибаются, подхватывает тему Центр экономических и политических реформ (ЦЭПР). По его данным, рост цен на потребительские товары и услуги, а значит и расходы россиян, значительно обгоняют рост заработных плат и пенсий в ряде регионов страны. В некоторых из них на самые необходимые расходы у граждан уходит более половины бюджета.

«За последний год ситуация с соотношением доходов и основных потребительских расходов россиян не только не улучшилась, но ухудшилась», — констатируют исследователи. Особенно тяжелое положение у одиноких пенсионеров и семей с детьми.

Так, пенсионеры Чукотки в среднем имеют довольно высокую пенсию, по сравнению с другими регионами — 24,8 тыс. рублей. Но при этом на оплату самой необходимой еды, услуг ЖКХ и транспортные расходы у них уходит 24,9 тыс. рублей. У пенсионеров из Оренбургской области пенсии в среднем не превышают 12,5 тыс. рублей, но и расходы у них минимальные — 8,7 тыс. рублей. Но хуже всего, как ни странно, ситуация у московских пенсионеров. Их средняя пенсия порядка 14,7 тыс. рублей, а траты — 18,2 тыс. рублей.

В семьях с одним ребенком и двумя работающими родителями, где хотя бы один из взрослых получает среднюю по региону зарплату, ситуация несколько иная. Больше всех тратят семьи Чукотки и Москвы, но при этом в их бюджетах остается более половины доходов. А вот, например, в городе Бийск Алтайского края минимальные расходы семей с детьми более чем на 20% превышают их средний доход.

Центробанку чувства не помеха

Российские власти проблемы упорно не замечают и продолжают отказывать россиянам в способности трезво оценивать собственные ощущения. Инфляция находится у людей в головах, неоднократно заявляли представители ЦБ. Буквально несколько дней назад глава ведомства Эльвира Набиуллина сообщила, что граждане склонны преувеличивать реальное значение роста цен, запоминая лишь негативные явления.

«Мы очень долго жили в условиях высокой инфляции, и людям сложно поверить, что инфляция будет низкой. Второе — все-таки люди в отличие от статистических органов не фиксируют ежемесячно цены. И у них в памяти всё равно есть уровень цен, который был, допустим, еще два года назад», — пояснила глава ЦБ. К тому же, по ее словам, ценам на товары ежедневного спроса свойственно сильно колебаться в течение года, и люди замечают их рост больше, чем снижение.

По официальным прогнозам, инфляция в этом году составить всего 2,4-2,6%. При этом власти даже не пытаются объяснить, как так получается, что при столь скромном росте цен, стабильной занятости (безработица в стране твердо держится в районе 5,5%) и увеличении зарплат, реальные располагаемые доходы россиян продолжают падать. Это официально признает Росстат. Закономерно возникает вопрос о том, что творится в головах самих чиновников.

Удобная статистика

«У граждан есть чеки из магазинов, платежки за квартиру, и это им однозначно говорит о том, что ни о каких 2,6% инфляции сегодня и речи нет, — ехидничает профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов. — Я сам делаю ремонт у себя в квартире, и даже на строительные материалы нет такой слабой динамики цен: за два года цены увеличились чуть ли не в два раза».

По словам эксперта, у большинства населения личная инфляция формируется в результате индекса цен на продукты питания, продукты первой необходимости. И специалисты (экономисты, социологи) уже давно фиксируют, что именно эти товарные категории выбиваются из общего инфляционного уровня и демонстрируют ускоренные темпы роста цен.

«Уже давно говорится о том, что наиболее неимущие слои населения ощущают на себе влияние инфляции в наибольшей степени, так как продукты питания у нас в стране дорожают быстрее, чем товары длительного пользования. Вот оно и отражается в опросах», — замечает Ордов.

Конечно, разные опросы могут давать разные показатели, но суть остается неизменной и подтверждается несоответствием макроэкономической статистики тем реальным ощущениям граждан, которые наблюдаются в России. Сама по себе инфляция является исключительно расчетным показателем, и в зависимости от той базы, которая используется для расчета, можно получить значения роста цен в достаточно широком диапазоне. Очевидно, что Росстат и ЦБ используют базу, наиболее отвечающую их целям и задачам, и не горят желанием адаптировать свою методику к потребительской корзине абсолютного большинства населения.

«Смотрим на все это в целом и понимаем, что статистика, к сожалению, видимо переживает не лучшие времена и подвержена влиянию совершенно нездоровому и необъяснимому, — сетует эксперт. — Но до тех пор, пока в рамках государства мы не увидим честной статистики и понимания того, что это необходимо для разработки эффективных государственных программ поддержки экономики, ничего хорошего не произойдет».

Нестабильная стабильность

Еще одна область экономики, где официальные заявления явно идут вразрез с ощущениями граждан, — рынок труда. Чиновники говорят о росте зарплат, низкой безработице и сложной демографической ситуации, которая, однако, помогает поддерживать спрос на рабочую силу, а у граждан нарастает беспокойство.

Порядка 80% россиян, то есть, почти все экономически активное население страны, работают в нестабильных условиях труда, выяснили ученые из РЭА им. Плеханова. В основу их расчетов легли критерии, выработанные Международной организацией труда, а также данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год.

"В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен", — рассказывают авторы исследования.

Эти выводы подтвердились в ходе интернет-опроса: респонденты рассказали ученым о низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах на работе.

Ранее схожими наблюдениями поделились эксперты ВШЭ и РАНХиГС в исследовании на основе мониторинга, проведенного Институтом социологии РАН. По их оценкам, баланс сил во взаимоотношениях работников и работодателей смещается в пользу последних уже 10 лет, и каждый новый кризис лишь усугубляет ситуацию.

Почти половина работающих россиян в той или иной степени сталкиваются с несоблюдением их трудовых прав. Чаще всего это связано с полным или частичным отсутствием «белой» зарплаты, а также нарушениями в оплате отпусков, больничных и сверхурочных часов работы. Наиболее незащищенными оказываются рядовые работники торговли и сферы бытового обслуживания, население малых городов и сельской местности.