Ещё
Россияне получат «крышу» от санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия спрячет от США деньги из офшоров 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Reuters

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о целях предложенной президентом амнистии капиталов.

Как сообщает РИА «Новости», амнистия направлена на поддержку попавшего под санкции российского бизнеса, а не на получение в будущем фискального эффекта для бюджета.

По словам Силуанова, условия амнистии 2018 года должны быть идентичны тем, что были в 2016 году.

Министр заявил, что предпринимателям, попавшим под санкции, будет предложено купить суверенные евробонды РФ.

«Это решение было принято до амнистии, поскольку было обращение отдельных наших предпринимателей создать такой финансовый инструмент, который выражался бы в иностранной валюте, и в который можно было бы перевести свои активы в валюте из западных юрисдикций в Россию», — сказал Силуанов.

Такие вложения будут «не видны» западным банкам, так как все расчеты между контрагентами происходят внутри России в «закольцованном» формате, сказал министр.

>> США готовят новые санкции против России

Спрос на евробонды среди внутренних инвесторов глава Минфина оценил в 1-3 млрд долларов при планируемом объеме всего выпуска в 2018 году в 3 млрд долларов.

Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве началась масштабная спецоперация
Задержан начальник управления СК по Москве
Из дома Чубайса вынесли 13 телевизоров
Как «Южмаш» производит ракеты для США
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
Видео
00:00
«Мы онемели»: рыбаки поймали беременную акулу
В мире
03:21
«По телевизору вы лучше выглядите»: дети поговорили с Путиным
Общество
00:42
Джигарханян оставил Цымбалюк-Романовскую без дома
Шоу-бизнес
03:00
У водителя «автобуса-убийцы» случилось кровоизлияние в мозг
Происшествия
08:23
Путин назвал главную нерешенную проблему России
Политика Экономика
00:45
Стало известно прозвище полковника Захарченко
Происшествия
00:36
Россиян предупредили о проблемах на украинской границе
Политика
00:45
Познер оценил скандальную шутку ТНТ
Общество
04:41
Путин выдвинут кандидатом в президенты
Политика
00:12
В Петербурге выпал синий снег
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение