Россияне получат «крышу» от санкций

Россия спрячет от США деньги из офшоров

Министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о целях предложенной президентом амнистии капиталов.

Как сообщает РИА «Новости», амнистия направлена на поддержку попавшего под санкции российского бизнеса, а не на получение в будущем фискального эффекта для бюджета.

По словам Силуанова, условия амнистии 2018 года должны быть идентичны тем, что были в 2016 году.

Министр заявил, что предпринимателям, попавшим под санкции, будет предложено купить суверенные евробонды РФ.

«Это решение было принято до амнистии, поскольку было обращение отдельных наших предпринимателей создать такой финансовый инструмент, который выражался бы в иностранной валюте, и в который можно было бы перевести свои активы в валюте из западных юрисдикций в Россию», — сказал Силуанов.

Такие вложения будут «не видны» западным банкам, так как все расчеты между контрагентами происходят внутри России в «закольцованном» формате, сказал министр.

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Спрос на евробонды среди внутренних инвесторов глава Минфина оценил в 1-3 млрд долларов при планируемом объеме всего выпуска в 2018 году в 3 млрд долларов.